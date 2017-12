Švédské florbalistky porazily Finsko a pošesté v řadě vyhrály šampionát

Favorizované Švédky se dostaly do vedení v polovině úvodní části díky Joelssonové. Za 68 sekund sice vyrovnala Veera Kauppiová, ale v 16. minutě vrátila Švédsku vedení Steenová. V první polovině druhé části zvýšila Delgadová Johanssonová dvěma góly už na 4:1.

Finky ale dál bojovaly o překvapení. Před druhou přestávkou sice Veera Kauppiová neproměnila trestné střílení, ale v přesilové hře se následně prosadila Rantalaová. V 49. minutě využila další početní výhodu Oona Kauppiová a za 118 vteřin vyrovnala její sestra Veera.

Drama pokračovalo a v 58. minutě vrátila Švédkám v přesilovce vedení Tschöpová, ale za 72 vteřin dovršila hattrick Veera Kauppiová a vynutila prodloužení. V nájezdech se trefila za Finsko jen Rantalaová, za Švédky byly úspěšné Wibronová a Delgadová Johanssonová.

Slovenské florbalistky zdolaly v utkání o páté místo Lotyšsko 6:4. Domácí tým vedený českým trenérem Michalem Jedličkou o tři pozice překonal dosud nejlepší umístění v historii. Na minulém šampionátu v roce 2015 v Tampere jeho předchůdce a krajan Jaroslav Marks obsadil se Slovenkami osmou příčku.

Před 2378 diváky na Zimním stadionu Ondreje Nepely se na výhře nad Lotyšskem podílela jedním gólem i Paulína Hudáková, která ještě vylepšila historický rekord v počtu bodů na jednom šampionátu. Devatenáctiletá hráčka FBC Ostrava v sedmi utkáních zaznamenala 27 bodů za 12 branek a 15 asistencí.

„Jsem spokojený s celým týmem. Skvěle jsme se stmelili, holky jsou výborné. Šli jsme si za cílem a podařil se nám splnit. Samozřejmě mě furt trošku mrzí (čtvrtfinálový) zápas s Finkami (2:6), kdy jsme ve druhé třetině mohli přidat nějaký gól, ale to je jen kdyby,“ řekl Jedlička, který tým vedl s českými asistentkami Markétou Šteglovou a Karolínou Šatalíkovou.

Svou budoucnost bude teprve řešit. „Sednu si se svazem a řekneme si, co se povedlo a co ne. Jaké budou podmínky dále. Všechno je v jednání. Chuť mám, jsem s týmem hrozně spokojený. I se svazem. Co jsme si řekli, tak bylo splněno. Podmínky jsme měli dobré, chtějí na sobě pracovat a pro trenéra je radost pracovat s takovým kolektivem, který chce,“ uvedl Jedlička.

Spekuluje se o něm i jako o možném nástupci Miroslava Janovského, který po šampionátu končí u českých florbalistek. „Lehce jsme se bavili. Žádnou konkrétní nabídku ale nemám,“ řekl Jedlička.