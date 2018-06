Nosková titul v silničním závodě neobhájila, závěr ovládla Machačová

Nosková, jež loni při neúčasti nejlepší silničářky posledních let Martiny Sáblíkové dosáhla na vítězný double, se musela spokojit se stříbrem. Spravila si však náladu po časovce v Karlových Varech, v níž skončila už po 300 metrech kvůli pádu. Machačová byla ve čtvrtek druhá za vítěznou Terezou Korvasovou, sama už má z časovky dva domácí tituly.

„Ze silničního hromadného závodu jsem ten vítězný dres ještě neměla, takže to pro mě znamená hodně,“ řekla novinářům Machačová, která dosáhla na časovkářské zlato v letech 2008 a 2012.

Celkově už má českých titulů v cyklistice ale mnohem více. „Jestli to mám spočítané? Ne, to opravdu ne. Na silnici jsem zatím měla jen dvě časovky, ale v silničním závodě je to má premiéra. I proto jsem hrozně ráda, jak to dnes dopadlo,“ dodala dvaatřicetiletá Machačová.

Korvasová dojela pátá, bronz vybojovala stejně jako v Karlových Varech při souboji s chronometrem Melissa van Necková, která měla manko na vedoucí duo takřka minutu a půl. Závodnice Dukly Praha tak posbíraly za oba závodní dny pět medailí, pouze Nosková (BePink) dokázala narušit jejich dominanci.

Právě Nosková byla během pěti okruhů závodu o celkové délce 80 kilometrů spolu s vítězkou hodně vidět. Ve třetím okruhu svou aktivitou roztrhala peloton, poté se pokoušela i o únik, ale neúspěšně. V předposledním kole naopak útočila Machačová a měla k dobru až 20 vteřin, ale Nosková ji v nájezdu do posledního okruhu dostihla.

Sama zkusila setřást soupeřku v posledním stoupání, jenže neuspěla. „V tu chvíli jsem věděla, že se rozhodne ve spurtu a Jarmila má bohužel z té dráhy větší sprinterské schopnosti, takže mě tam udolala. Já asi sto metrů před páskou svěsila nohy, protože mi bylo jasné, že na to nemám, už mi úplně došly síly,“ litovala Nosková.

Mezi juniorkami se vedlo nejlépe Petře Ševčíkové, rovněž závodnici pražské Dukly, která zvítězila před Markétou Hájkovou a Veronikou Jandovou. V závodě juniorů si první dvě příčky prohodili nejlepší jezdci z časovky: vyhrál Petr Kelemen z Dukly před Karlem Vackem.