Na evropském šampionátu cyklokrosařů se představí 21 českých jezdců

Program ME v cyklokrosu v Rosmalenu 9:15 junioři (Bittner, Ježek, Kučera, Šulc, J. Ťoupalík, Zatloukal), 10:30 ženy do 23 let (Bajgerová, Czeczinkarová, Janů, Mišoňová, Ungermanová), 12:00 muži do 23 let (Jelínek, Kopecký, Mayer, Říman), 13:45 ženy elite (Havlíková, Štěpánová), 15:15 muži elite (Boroš, Nesvadba, Paprstka, A. Ťoupalík).