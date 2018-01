Od začátku bez šance. Házenkáři vstoupili do ME debaklem od Španělska

V dalším utkání skupiny změří svěřenci trenérů Jana Filipa a Daniela Kubeše v pondělí síly s úřadujícími olympijskými vítězi Dány a ve středu nastoupí proti Maďarsku. Do další fáze šampionátu postoupí první tři týmy z každé skupiny.

Reprezentanti chtěli proti Španělsku co nejdéle držet vyrovnaný stav, ale jejich plán vzal rychle za své. Češi i vinou tří vyloučení, z toho dvou poměrně přísných, od začátku ztráceli a náskok jednoho z favoritů na medaile narostl po 15 minutách na 8:4.

„Bohužel jsme dnes zdaleka nepředvedli to, co bychom chtěli a na co máme. Od začátku zápasu jsme působili nervózně a nebyli jsme schopni dostat se do tempa, do kterého bychom potřebovali. V obraně se nám nedařilo pokrývat hru Španělů, kteří hráli velmi precizně a dostali nás pod tlak,“ uvedl na svazovém webu Filip.

Český ofenzivní prapor držel Stanislav Kašpárek, který při debutu na velké akci ukázal velké sebevědomí a v první půli zaznamenal pět branek. Ani to ale outsiderovi nestačilo a Španělé si v klidu vybudovali ještě do přestávky už sedmigólový náskok.

Už před druhým dějstvím tak bylo o vítězi prakticky rozhodnuto. Favorit i po pauze začal lépe a ve 42. minutě Gurbindo upravil už na dvouciferný rozdíl 22:12. Trenéři Filip s Kubešem se snažili nabudit tým oddychovým časem, ale Španělé dál navyšovali vedení.

Hra českého celku se totálně rozpadla a favorité si na palubovce dělali, co chtěli. Až Stehlík utnul 14 minut trvající střelecké trápení, mezitím si obhájci stříbra vypracovali už patnáctigólový náskok, který ještě narostl.

„Nedokázali jsme si poradit s bráněním pivota a španělští hráči dokázali výborně využít mezery v naší obraně. V útoku jsme naopak hráli naivně, nedokázali jsme dostat soupeře pod tlak, akce jsme často začínali z driblingu, což soupeř dobře četl. Chyb v naší hře bylo dnes přespříliš,“ podotkl Filip.

„Hodnotí se to hodně špatně. Prohráli jsme o 17 branek, vůbec jsme se nedostali k naší hře. Dělali jsme technické chyby, nedávali jsme lehké góly. Hůř už hrát nemůžeme. Můžeme se jenom zlepšit. Doufám, že zapomeneme rychle, poučíme se z těch chyb a už to bude jen lepší,“ dodal Kašpárek.

Španělé vyhráli nad českým celkem na mistrovství Evropy i pátý zápas. „Dnes jsme hráli strašně. Nenaplnili jsme, co jsme chtěli. Na začátku byla obrana docela dobrá, ale časem jsme šli dolů. V útoku jsme udělali mnoho technických chyb a výsledek je takový, jaký je,“ uvedl český brankář Tomáš Mrkva.

Mistrovství Evropy házenkářů v Chorvatsku Skupina D (Varaždín) Španělsko - Česko 32:15 (16:9)

Sestava a branky ČR: Mrkva, Galia - Kašpárek 5, Zdráhala 3/2, Hrstka, Horák, Stehlík, Číp, Mubenzem, Kasal a Zeman po 1, Bečvář, Landa, Kotrč, Petrovský, Sviták.

Nejvíce branek Španělska: Rivera 5/4, Entrerríos a Solé po 5. Rozhodčí: Santos, Fonseca (oba Portug.). Sedmimetrové hody: 6/5 - 2/2. Vyloučení: 2:4. Dánsko - Maďarsko 32:25 (14:12)



Skupina C (Záhřeb):

Německo - Černá Hora 32:19 (17:9)

Makedonie - Slovinsko 25:24 (11:11)



Tabulka skupiny C Tým Z V R P S B 1. Německo 1 1 0 0 32:19 2 2. Makedonie 1 1 0 0 25:24 2 3. Slovinsko 1 0 0 1 24:25 0 4. Černá Hora 1 0 0 1 19:32 0