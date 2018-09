Zlatý manévr Lacka v poslední zatáčce: Napínal jsem sebe i diváky

„Napínal jsem sebe i diváky do poslední zatáčky. Podařilo se mi to samé jako dva roky zpátky, kdy jsem stejně předjel Hahna,“ připomněl úřadující mistr Evropy, že adrenalinových kousků se nebojí.

Na okruhu pod hradem Hněvín se závodí i v neděli, opět jsou na programu dvě bodované jízdy.

Nyní ve výjezdu do cílové rovinky vnější stranou zatáčky zaskočil Reného Reinerta, kterého za sebou nechal o 0,168 vteřiny. Jeho hvězdnou chvilku ještě zkoumala jury.

„Sejmul jsem nějakou kuželku, už jsem neměl prostor a musel jsem uhnout, jinak by došlo ke kontaktu. A to oni nechtějí,“ rýpnul si pilot roudnické Buggyry.

Do hendikepového závodu, v němž se na startu obrací pořadí nejlepší osmičky z prvního klání, vyrazil na domácí trati z osmé pozice.

„Pěkně jsem si zazávodil, každé kolo jsem musel někoho přejdet. Reného jsem si nechal na poslední šanci. On si to fakt všude hlídal a na vodě to nejde zkoušet kdekoli. Pro tyhle okamžiky závodím,“ nadchlo rodáka z Čeladné. V první bodované jízdě se do čela propracoval z třetí příčky, mokrá trať mu svědčila.

Německý lídr seriálu Jochen Hahn skončil třetí a šestý. Lacko z jeho náskoku ukousl 13 bodů, aktuálně na něj z průběžného druhého místa ztrácí bodů 44. „Sobota za jedničku s hvězdičkou. Fanouškům, kteří dneska mokli a fandili - a ne málo - jsem se odvděčil nejlíp, jak jsem mohl.“

Buggyra v Mostě zářila, její dvojka Oly Janes byl dvakrát nejlepším nováčkem a jednou vyhrála pořadí týmů.