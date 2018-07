Maki se na ME stěhuje za Kiki. Nefrčí nám to, změna pomůže, doufá Sluková

Spolufavoritky celého šampionátu obsadily po závěrečně prohře 0:2 (15:21 a 16:21) v rotterdamské skupině B druhou příčku.

Český los v 1. kole ME Čtvrteční program Haag

14.00 Hoidarová Kolocová, Kvapilová (6) - Ukolovová, Birlovová (Rus., 26)

15.00 Nausch Sluková, Hermannová (2) - Cholominová, Makroguzovová (Rus., 9)

Apeldoorn

15.00 Bonnerová, Nakládalová - Schützenhöferová, Plesiutschnigová (Rak., 12)

Naush Slukové s Hermannovou tak unikl přímý postup do osmifinále (2. kola play off), Češky čeká stěhování z Rotterdamu do Haagu, který je jedním ze čtyř nizozemských měst hostící aktuální mistrovství Evropy. A také čtvrteční duel prvního kola vyřazovacích bojů. O všem rozhodl los po středečním závěru základních skupin.

„Úplně nám to nefrčí, tak proč se nestěhovat? Třeba nám to bude jinde sedět víc,“ uvažovala Nausch Sluková po rotterdamské porážce s domácími reprezentantkami.

Holandský turnaj zažije v Haagu české sloučení bývalého oblíbeného páru Kiki a Maki, neboť ve městě, v němž sídlí Mezinárodní soudní dvůr, odehrála skupinu H Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou.

Právě ony na šampionátu obhajují loňské stříbro, o jejich druhé příčce rozhodla středeční porážka s finským párem Lehtonenová - Ahtianenová 1:2 na sety. „Kdybychom vyhrály, byly bychom rovnou ve druhém kole play off,“ poznamenala Kolocová. „Na Finky jsme měly, ve větší části zápasu jsme byly lepším týmem, ale v důležitých chvílích jsme to nezvládly. O to to možná mrzí víc.“

Střídání stran? Zoufalství, líčila Nausch Sluková

Podobný smutek zavládl i u její někdejší dlouholeté spoluhráčky Nausch Slukové, která s Hermannovou o pár hodin později podlehla v Rotterdamu nasazeným patnáctkám.

„Myslím, že jsme vůbec nepředvedly naši hru. Zatlačily nás na servisu, měly jsme jednu fázi, kdy Barča dala hezké servisy, ale jinak jsme tahaly celou dobu za kratší konec,“ líčila Nausch Sluková.

S parťačkou jí nepomohla ani výměna stran při příjmu. „Odchod na druhou stranu byl jednoznačně ze zoufalství,“ přiznala. „V určitou chvíli nám to pomohlo ze stereotypu. Možná jsem to měla udělat dokonce dřív, moc nám to tady nefičí.“

Možná i proto uvítá členka světového páru číslo šest stěhování z města s největším přístavem v Evropě. A je zápas navíc v cestě za medailí komplikací? „Už jsme měly dva turnaje, kdy jsme prvním eliminačním kolem prošly a došly potom daleko. Je to hodně o štěstí,“ podotkla Hermannová.

Pozitivně se snaží i myslet i další český pár - Kolocová s Kvapilovou. „Jsme pořád dál v turnaji. Nikdo neříká, že prohra (ve středu s Finkami) znamená konec. A ještě z toho druhého místa můžeme postoupit hodně daleko,“ zadoufala Kvapilová.

Český beachvolejbal bude mít v play off trojnásobné zastoupení. Druhou příčku totiž obsadily i Martina Bonnerová - Šárka Nakládalová ve skupině H v Apeldoornu. A i nasazené pětadvacítky los ušetřil od komplikovaného cestování, úvodní kolo vyřazovacích bojů odehrají ve čtvrtek ve stejném městě.