České boxerské tituly obhájili jen Schmoranzová a Bartl

Mistrovství České republiky v boxu v Děčíně Finále: Muži Do 56 kg: Pavljuk - Freiher 4:1. Do 60 kg: Šachbazian - Barák 5:0. Do 64 kg: P. Novák - Baláž 5:0. Do 69 kg: V. Zadák - Vlček rsc v 1. kole. Do 75 kg: Bartl - Prázdný 5:0. Do 81 kg: Hladký - Bojko 5:0. Do 91 kg: Havel - Ján 4:1. Nad 91 kg: Velecký - M. Novák 5:0. Ženy Do 51 kg: Laštovková - Prokešová 5:0. Do 54 kg: Netušilová - Swenk 3:2. Do 57 kg: Halajová - Kostrouchová 3:2. Do 60 kg: Ciklová - Volejníková 4:1. Do 69 kg: Schmoranzová - Pauerová 5:0. Do 75 kg: V. Sedláčková - Manďáková 5:0.