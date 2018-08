Chaos v Nigérii ohrozil mistrovství Afriky. Hvězdy spaly dva dny na letišti

dnes 14:12

Zahájení atletického mistrovství Afriky v Nigérii muselo být odloženo. Důvodem je dopravní chaos, jenž uvěznil na letišti stovky účastníků šampionátu. Někteří z nich museli spát až tři dny na zemi, když v Lagosu čekali na navazující let do města Asaba, kde se akce od středy do neděle koná.

Africká atletická konfederace (CAA) uvedla, že se ve středu uskuteční pouze zlomek z původně plánovaných disciplín, jež navíc budou z rána přesunuty na odpoledne. Zbylá část závodů se bude muset kvůli chaosu na mezinárodním letišti v Lagosu vměstnat do programu dalších dnů. Sociální sítě zaplavily fotografie a videa elitních afrických atletů, jak spí na letištní podlaze se zavazadly místo polštářů. Jednou z postižených byla marocká výškařka Rizlán Sibaová, africká šampionka z roku 2014. Společně s reprezentačními kolegy čekala na let do Asaby tři dny a od organizátorů se nedočkala téměř žádné pomoci. „První noc jsme spali na letišti, druhou v hotelu. Tvrdili, že dnes budeme mít náš let. Strávili jsme tam proto celý den, ale najednou přijeli členové nigerijského týmu, zabrali naše místa a odletěli do Asaby. Jsme uvězněni v Lagosu. Tři dny jsme netrénovali a dva dny jsme pořádně nejedli,“ uvedla Sibaová ve videu na twitteru. Osmačtyřicet hodin strávili na letišti členové keňského týmu, kteří dokonce hrozili odjezdem domů. Nakonec se však do Asaby dostali. „Nigérie je ubohá, opravdu ubohá země,“ napsal na facebooku mistr světa na 400 m překážek z roku 2015 Nicholas Bett. Dva dny strávil v Lagosu také tým Jihoafrické republiky s hvězdami Caster Semenyaovou a Luvo Manyongou. Nigerijský letecký úřad odmítl za chaos převzít vinu, odpovědnost podle něj mají letecké společnosti a organizátoři šampionátu. Ten se měl původně konat právě v největším nigerijském městě Lagosu, ale byl přesunut do Asaby, jež nemá s pořádáním takto velké akce žádné zkušenosti. „Ať už o tom rozhodl kdokoli, měl by navštívit lékaře,“ uvedl sarkasticky keňský novinář Muigai Kiguru, který cestoval s atletickým týmem. Nepovedený úvod akce sleduje na vlastní oči i prezident světové federace IAAF Sebastian Coe, jenž je přímo v Nigérii. Africká konfederace loni oznámila, že jedna z jejích členských zemí se bude ucházet o pořádání mistrovství světa v roce 2025.