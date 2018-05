Topinková úvod Světového poháru nestihne, za měsíc by ale už závodit měla

„Trénuji, ale ještě se necítím, že bych byla zpět ve formě, ve které jsem bývala. Ještě tomu dávám čas,“ řekla Topinková ČTK.

Olympijské vítězce z Londýna a světové i evropské šampionce se narodila dcera loni v září, zpět do tréninkového procesu se vrátila v březnu. „Trénuji tak tři měsíce a dohnat za tu dobu rok nejde,“ podotkla.

I proto se ani nezúčastnila kontrolních závodů, po kterých se tvořily reprezentační posádky pro úvod sezony. Teď už ale každodenně trénuje v párové čtyřce.

„Zkoušíme to a uvidíme, jak to půjde. Já jsem ještě nikdy ve velké posádce nejezdila. Momentálně mi přijde, že každým tréninkem je to lepší, ale jak na tom jsme, to se stejně ukáže až na závodech. Až se poměříme s konkurencí,“ řekla Topinková.

