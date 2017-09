Běž tati, už chcípaj. Triatlonová Havaj zažije příběh otce a syna

„Strašně se na to těším. A cítím, že je to vzájemné,“ vypráví starší z obou sportovců.

Společné se synem nemá jen jméno a zálibu v jednom z nejtvrdších závodů světa, oba jsou hlavně špičkoví veslaři, dohromady mají pět účastí na olympiádách.

Miroslav Vraštil starší začal s triatlonem v pětačtyřiceti a propracoval se do světové špičky své věkové kategorie. Na Havaji startoval už sedmkrát, naposledy v roce 2013 a tehdy už měl účastnický slot i jeho syn, který také v drsném sportu našel zalíbení. Oba však před závodem onemocněli a ze společného startu nezbylo nic.

Uplynuly čtyři roky a mají druhou šanci. Jako první si místo na Havaji zajistil 34letý Vraštil junior, když loni na Mallorce zaběhl nejrychlejší maraton ze všech a v cíli byl ve skvělém čase 8:56.

„Táta měl z toho radost a strašně ho to nakoplo. Řekli jsme si, že by bylo fajn jet tam spolu, a pak se začal tvrdě připravovat,“ popisuje mladší z Vraštilů.

V kategorii nad 65 let získá účastnické místo na Havaji jen vítěz jednoho ze závodů série Ironman. Při prvním pokusu v Mexiku zradilo Vraštila staršího lýtko, dva měsíce se pak připravoval v Jihoafrické republice, ale při závodě v Port Elizabeth skončil druhý. Navíc ho o pár dní později přepadli a skončil v bezvědomí se zlomenými žebry i obličejovými kostmi.

„Vím, že jsem přežil smrt,“ přiznával.

Ale od usilování ho to neodradilo, už pět dní po hrůzostrašném incidentu znovu běhal. A v červnu se postavil na start v australském Cairns. „Chtěl jsem synovi ukázat, že se nevzdávám. A Mira mi během závodu psal ‚já vím, tati, že mě neslyšíš, ale běž, běž! Chcípaj před tebou!‘ Tohle všechno mě motivovalo,“ přiznává starší z Vraštilů.

Znovu skončil druhý, vítězný Švýcar Hefti si ale účastnický slot na Havaj nevzal, a tak připadlo dalšímu v pořadí. Příběh otce se synem na havajském ironmanu může znovu ožít.

„Cítím, že si Mira uvědomuje, že má tátu, kterej něco uměl, umí bojovat, usilovat a něco z toho má i sám, plus do toho dává své já a svou osobnost. Těším se i z toho, že nám udělal stejné dresy, na kterých je napsané Miroslav a Miroslav,“ vypráví 66letý ironman.

Zatímco jeho syn chce atakovat hranici devíti hodin, sám se výsledky ani časem před startem nezabývá. Po čtyřleté pauze má při návratu na Havaj jiný cíl. „Jedu si to prožít. Chci se vidět s lidmi, být jedním z nich a chci jít od startu do cíle. Když se to podaří, budu šťastný,“ přiznává.