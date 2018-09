Supermáma opět v lodi. Ono se to nějak nezapomíná, říká Topinková

I ona – olympijská vítězka z Londýna – se rozhodla poznat, co obnáší role „supermámy“. Ženy, která po porodu kombinuje mateřství a řeholi profesionální sportovkyně. „Neříkám, že je to běžné, ale ženské se takhle vrací čím dál častěji,“ líčí Topinková Knapková.

A co víc – jsou to triumfální comebacky, zlaté happyendy. Běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová, tenistka Serena Williamsová, biatlonistky Marie Dorinová Habertová nebo Darja Domračevová. A úspěšných maminek by se dalo najít víc.

Jen brněnská skifařka k nim nepatří. Zatím. „Nečekala jsem, že to bude tak náročné,“ přiznává olympijská šampionka ze skifu. V životě ani na vodě už není solitérkou. Na jaře, několik měsíců po porodu, usedla do párové čtyřky, jež minulý týden závodila na světovém šampionátu v bulharském Plovdivu.

„Řekli jsme si, že bychom v Česku chtěli postavit nějakou posádku, ale nemáme s tím žádné velké zkušenosti. Učíme se, získáváme informace a data,“ vykládá brněnská rodačka. Zatímco dřív byla zvyklá na velká skifařská finále o světové medaile, o víkendu v Plovdivu veslovala s kolegyněmi finále C (o 13. místo). A co víc, jedinými soupeřkami byly Francouzky, jež navíc Češky předstihly.

Šestinásobná medailistka z mistrovství světa tuhle nepříjemnou změnu těžce hryže. Viditelně ji to štve. Před českými novináři se snaží mluvit diplomaticky a kolegiálně, ale cítí, že dojíždět na chvostu ji nebaví.

„Tréninkové ukazatele měla Mirka ze všech nejlepší,“ upozorňoval před šampionátem skifař Ondřej Synek. „Ono se to nějak nezapomíná. I když i sama jsem byla překvapená,“ usměje se Topinková Knapková. „Tělo po půlroce od porodu naběhlo na určitý režim a vzpomnělo si. Jsem vyveslovaná. Asi díky zkušenostem vím, jak zatáhnout, kdy se přizpůsobit.“

I proto se nabízí varianta, že v příští, předolympijské sezoně by se mohla vrátit do kategorie jednotlivkyň. Ale měla by na špičku?

Anebo vydrží ve větší lodi, kde by se dál zlepšovala a pilovala souhru s reprezentantkami o generaci mladšími? „Uvidíme. V zimě budeme mít testování, na jaře zase kontrolní závody. Podle toho šéftrenér poskládá posádky. A bude je chtít vytvořit tak, aby měly možnost kvalifikovat se na olympiádu,“ přibližuje Topinková Knapková. „Já bych chtěla závodit na úrovni, na jakou jsem byla zvyklá.“

Závodnické srdce v ní tluče dál. Loď a voda už však nejsou jedinou prioritou. „Ve veslování potřebujeme natrénovat velké objemy, už nejsem nejmladší. A skloubit to s dcerou dá někdy zabrat,“ přizná olympionička. „Malá moc nespí, je živá a bezprostřední. Člověk ale potřebuje i hodně odpočinku.“

V Bulharsku se aspoň trochu prospala. Ale také se utvrdila, že být úspěšnou supermámou je kumšt.