Tým budoucnosti? Naděje trvala jen rok, hvězda chce z Minnesoty pryč

Po výměně jedné z velkých legend celé ligy Kevina Garnetta v roce 2008 se Timberwolves propadli na dno NBA, ze kterého jim nepomohl ani pivot Kevin Love, jehož získali do Minnesoty ve stejném roce zásluhou draftu.

K lepšímu se začaly věci obracet až po výměně Lovea do Clevelandu za jedničku draftu Kanaďana Andrewa Wigginse před čtyřmi lety. Ve stejném roce totiž přišel do týmu i Zach LaVine a o rok později získali Timberwolves jedničku draftu Karla-Anthonyho Townse - mladé jádro bylo na světě. Hlavně Wigginsovi s Townsem se věštila velká budoucnost. A přestože nejprve nevyhrávali, fanoušci měli znovu nač koukat.

V roce 2016 angažoval tým uznávaného kouče Toma Thibodeaua, kterému navíc přidělili i pozici generálního manažera. Loni se pak v klubu rozhodli proces ještě uspíšit, když vyměnili LaVina spolu s rozehrávačem Krisem Dunnem a finským pivotem Laurim Markkanenem do Chicaga za ostříleného Butlera, který už minulosti pod Thibodeauem působil.

Timberwolves se okamžitě vyšvihli mezi špičku ligy a nebýt Butlerova zraněného kolene, zřejmě by byli v první čtveřici Západní konference a měli pro první kolo play off výhodu domácího prostředí. Jenže bez hlavní opory výkony týmu poklesly a Minnesota musela zachraňovat postup výhrou v posledním duelu základní části proti Denveru. Místo ve vyřazovacích bojích si Wolves získali po dlouhých 14 letech.

V play off se sice projevila síla nasazených jedniček z Houstonu a Minnesota se loučila po pěti zápasech, ale v dalších letech mělo být líp.

Jenže už v průběhu ročníku se začaly objevovat spekulace, že to mezi oporami neklape a že si Butler s duem Wiggins - Towns nerozumí ani na hřišti, ani v šatně.

Po vypadnutí z play off prý Butler z Houstonu necestoval týmovým letadlem zpět do Minnesoty, ale soukromým tryskáčem zamířil do Los Angeles, nedostavil se na výstupní pohovor s vedením ani na zdravotní prohlídku, která je pro všechny hráče povinná.

Od té doby prý několikrát přes agenta komunikoval s vedením klubu a informoval je, že si není jistý, jestli chce v dresu Timberwolves pokračovat, zřejmě to však v Minnesotě brali na lehkou váhu. Vše vyvrcholilo před týdnem, kdy se trenér Thibodeau s Butlerem osobně sešel v Los Angeles a devětadvacetiletý křídelník mu jednoznačně oznámil, že chce být vyměněn. Krátce poté si Butler na svůj instagram nahrál fotku s telefonem v ruce a popiskem: „Poslouchám!“

Dle zdrojů blízkých Butlerovi by si přál výměnu do Los Angeles Clippers, New Yorku nebo Brooklynu, teď by prý nejradši do Miami, kde by se znovu setkal s Dwyanem Wadem, parťákem z Chicaga.

Problém je, že Butler může být po této sezoně volným hráčem a žádný z týmů nechce za roční „výpůjčku“ obětovat příliš mnoho.

„Nenecháme se zatlačit do kouta, abychom udělali špatný trejd. Myslím, že Jimmy patří mezi nejlepších deset hráčů ligy, nedáme ho zadarmo. Pokud přijde dobrá nabídka, tak se můžeme bavit,“ řekl v pondělí Thibodeau na mediálním dni Timberwolves, ze kterého byl Butler omluven. Prý aby mohl v klidu doléčit zranění.

„Ti nejlepší hráči dokáží upřednostnit tým před svým vlastním egem. To, že spolu hráči nevychází, není v NBA nic zvláštního. Pokud chcete vyhrávat, musíte se podřídit dobru týmu,“ vzkázal trenér.

Sám Thibodeau zřejmě bojuje o udržení místa. Dlouhodobě se hovoří o tom, že ho ani Wiggins s Townsem příliš nemusí, očekávaný progres v defenzivě se u týmu také nedostavil, takže je klidně možné, že bude po sezoně bez práce. Zřejmě se však ani v tuto chvíli o budoucnost neobává.

Jimmy Butler (vpravo) a Cole Aldrich z Minnesoty po vyřazení z play off.

„Když se s trenérem bavím, tak mi říká, že je v klidu. Prý si zažil v Chicagu daleko horší situace. Já si takové nepamatuji, ale věřím mu. Přesto je to hodně zvláštní pocit těsně před začátkem sezony,“ řekl v pondělí pivot Taj Gibson, který už pod Thibodeauem působil v dresu Bulls.

Nikdo neví, jak celá věc dopadne. Není však vyloučené, že k tak zásadní výměně žádný z celků nesáhne a Butler bude nucen začít sezonu v Minnesotě.

I karty olympijského šampiona z Ria jsou solidní: v posledních měsících o výměnu tak či onak žádali Chris Paul, Paul George, Kyrie Irving i Kawhi Leonard - a všichni se jí dočkali.