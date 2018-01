Engel před volnem na Dakaru doháněl ztrátu: Podepsala se na mně smůla

Čtvrteční šestou etapu, v níž dojel 29., si celkem pochvaloval. „Podařilo se mi předjet nějaké pomalejší motorkáře a čtyřkolkáře. Snažil jsem se do toho dát všechno, abych před dnem volna měl dobrou náladu a čistý štít,“ řekl po šesté etapě jezdec týmu Moto Racing Group v jednom z videí, která každý den zveřejňuje na Facebooku.

Za nejrychlejším Antoinem Meoem z Francie zaostal o 11:39 minuty. Šedesát sekund z toho byla penalizace za překročení povolené rychlosti. „Stahoval jsem, co to šlo. Trať byla strašně blátivá a náročná, ale rychle to uteklo,“ uvedl Engel.

Den předtím josefodolský jezdec nabral nepříjemnou ztrátu. Přibrzdil ho problém s nedostatkem paliva a klesl z 30. místa na 34. „Podepsala se na mně smůla. Začátek jsem jel dobře, ale osm kilometrů před cílem mi došel benzín,“ popsal Engel, který přitom na trať vyrážel s plnou nádrží. „Nikdo z jezdců mi nezastavil, ale pomohli mi místní. Z nějakého mopedu jsme vycucali benzín. Strávil jsem tam tak dvacet minut.“

Na trati těžkého dálkového závodu bojuje i liberecký motocyklista David Pabiška. Po šesti etapách mu patří celkově 57. místo, na lídra závodu Kevina Benavidese z Argentiny ztrácí bezmála pět a půl hodiny. Zkušeného závodníka, který je na Dakaru už po dvanácté, přibrzdil pád už ve druhé etapě, při které si pochroumal rameno.

Zranění ho stále limituje. „Bolí mě sice pořád naražená klíční kost, ale Pepa Macháček mi pomohl tím, že mi dal prášek na bolest. V Bolívii se to hodilo, protože jsme jeli enduro hadr. Je hodně kaluží a bláta,“ řekl David Pabiška.

Liberecký závodník se zaměřuje na hodnocení v maratonské třídě, do které se počítají výsledky jezdců na sériových motocyklech. Tam je zatím na třetím místě. „Ve dnu volna se budu věnovat regeneraci a spánku,“ plánoval jezdec týmu Barth Racing.

Stejný program měl i Milan Engel. „Kluci z týmu se chystají do města, ale já si jdu lehnout. Za poslední dny jsem toho naspal opravdu hodně málo.“

V úvodní části 40. ročníku slavné dálkové rallye se závodníci pohybovali na území Peru. Až do středy bojovali hlavně s písečným terénem a dunami, kde po haváriích skončily naděje řady závodníků včetně do té doby nejrychlejšího českého motocyklisty Ondřeje Klymčiwa. Ve čtvrtek už však přejeli do Bolívie a přivítaly je vysokohorské cesty, na kterých místy ležel sníh.

V sobotu čeká závodníky na Dakaru další náročná porce. Z La Pazu ležícího v nadmořské výšce 3 640 metrů vyrazí do Uyuni, rychlostní zkouška měří 425 kilometrů.