Výhra číslo 1 100 a konec. Sběr rekordů zastavila milimetrová minela

„Vědělo se, že to bude velká bitva, a to se i potvrdilo. Duke i Kansas mají skvělé basketbalové programy a vítěz tohoto zápasu bude zřejmě i favoritem Final Four,“ říkal ještě před utkáním jedenasedmdesátiletý Krzyzewski.

Rodák z Chicaga kroutí na univerzitě Duke už 43 let a za tu dobu stihl posbírat spoustu rekordů. Loni získal jubilejní tisící výhru v elitní divizi NCAA a letos se stal dokonce nejúspěšnějším trenérem v jejích dějinách.

Když Blue Devils přehráli v druhém kole letošního play off Rhode Island 87:62, oslavil Coach K svou 1 099. výhru. Překonal tím legendární trenérku Pat Summitovou od ženského týmu Tennesse, která před dvěma lety zemřela.

Hned o dva dny později zdolali borci Duke i našlapaný tým Syracuse, tentokrát 69:65, a byla na světě výhra číslo 1 100.

K absolutnímu rekordu všech amerických univerzitních soutěží Krzyzewskému chybí 22 výher. Překoná trenéra Harryho Stathama a jeho 1 122 vítězství v NAIA.

„Znamená to, že jsem součástí skvělé školy. Mám pod sebou dlouhodobě skvělé hráče a vydržel jsem zdravý. Je velká čest překonat Pat, protože ona byla průkopníkem ženského vysokoškolského basketbalu,“ dodal po milníku trenér, jenž má odoperovaná obě kolena i obě kyčle.

Krzyzewski je pro fanoušky v Evropě spíše známý jako trenér reprezentace USA, kterou vedl od roku 2006 do poslední olympiády v Riu a pomohl nástupcům Dream Teamu zpět na výsluní, když za celou dobu prohrál jediné utkání. Pozice reprezentačního kouče mu pomáhá i na Duke, kde prý získává nadějné vysokoškoláky telefonáty s hvězdami jako LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant a dalšími.

Na další letitý rekord však Krzyzewski bude muset čekat minimálně do příštího března. V neděli se totiž neúspěšně snažil postoupit už do svého třináctého Final Four, čímž by se odpoutal od dalšího legendárního trenéra Johna Woodena, jenž působil na univerzitě UCLA.

A teď t k zápasu, který překazil Krzyzewskému rekord. Byla to totiž velká podívaná.

Sestřih z utkání Duke - Kansas:

Duke našlapaný talentem zralým na NBA v čele s Marvinem Bagleyem III. a Graysonem Allenem vedl po většinu první půle, ale po přestávce se rozstřílel rozehrávač Malik Newman a pomohl Jayhawks otočit skóre.

Příběhy March Madness Zajímavé momenty z bojů o titul v americké univerzitní lize NCAA

Tým Duke se nevzdal a v závěru základní hrací doby vedl o tři body, jenže půl minuty před koncem se blýskl trojkou ukrajinský křídelník ve službách Kansasu Svjatoslav Michajljuk a vyrovnal.

Výhru Duke měl na ruce Allen, ale jeho střela o desku se až neuvěřitelně smolně vykroutila z obroučky. Jen milimetr, možná dva dělily Coache K od prodlužování rekordní série...

Grayson Allen z Duke ukončil svou univerzitní dráhu smolnou střelou:

Prodloužení už měl pod kontrolou Newman, který dal všech 13 bodů Jayhawks včetně klíčové trojky a následných trestných hodů, kterými potvrdil výhru. Celkově v utkání nastřílel 32 bodů, což je jeho nový osobní rekord.

„Byl to opravdu epický zápas. Jeden z nejlepších, který jsem kdy koučoval a budu si ho vždycky pamatovat. Je sen porazit tak skvělého trenéra jako Mika. Snad nám bude přát štěstí i na Final Four,“ glosoval po výhře kansaský trenér Bill Self, jenž má být tím, kdo jednou pokoří všechny Krzyzewského rekordy.