Schumacher mladší má titul. Bude z něj v hvězda pro formuli 1?

Toto Wolff, který v F1 velí roky veleúspěšnému Mercedesu, pro změnu vzkázal: „Byla mu od začátku věnována zvýšená pozornost, ale on ukázal, že na to má a může se stát jedním z velikánů našeho sportu.“

To jsou silná slova. A patří Micku Schumacherovi, synovi sedminásobného šampiona F1. O víkendu se stal mistrem Evropy série formule 3. Když v německém Hockenheimu šampionát definitivně vyhrál, mluvil o tom, že se mu vše zdá, že je to cosi nereálného. Tak trochu tím vystihl sezonu: zpočátku se trápil a kdekdo o jeho talentu pochyboval. Vyhrál až patnáctý z třiceti závodů, jenže pak přidal dalších sedm triumfů, tři druhá místa a titul uzmul s náskokem 57 bodů!

„Není lehké se vyrovnat se slavným příjmením a se špatným vstupem do sezony. O to jsou jeho výkony z druhé půle úchvatnější,“ řekl Wolff.

Ten obrat dokonce tak rozezlil jeho hlavního soka Dana Ticktuma, že s tajemným až osočujícím nádechem vzkázal: „Bohužel vedu dopředu prohraný boj, protože mé příjmení není Schumacher.“

Víc (zatím) nepřidal. Ano, je jasné, že Schumacher ze svého jména těží. V motorsportu jsou klíčové kontakty a zdatní manažeři, kteří znají zákulisí. A když přátelé bezmocně sledují utrpení otce Michaela (po nehodě na lyžích je upoután na lůžko), chtějí často rodině pomoci skrze syna. I teď v Německu měl po boku Sabine Kehmovou, někdejší „Schumiho“ manažerku, a Petera Kaisera, letitého rodinného přítele.

Navíc sport – a to nejen ten motoristický – je o velkých příbězích, emocích a ty Schumacher přináší. A ač se teď F1 otevírá mladíkům a hned tři nejlepší piloti z F2 – shodně tři Britové zřejmě poskočí v příští sezoně mezi elitu, tak při vší úctě k nim přicházejí jako bezejmenní a (prozatím) tuctoví piloti.

„Kdybychom měli opět Schumachera v F1, nemuseli bychom se bavit o klesající sledovanosti. Jeho jméno by znovu všechno nastartovalo,“ říká Timo Glock, bývalý pilot a dnes spolukomentátor RTL.

Němci zažívají ústup. Mívali v šampionátu i pět jezdců, teď jim zůstali dva. A sledovanost z doby, kdy vítězil Schumacher, spadla z 10 milionů diváků na čtyři.

Ale nepospíchejme. Díky triumfu sice Schumacher získal superlicenci, „řidičák“ pro F1. Že by však přeskočil jednu kategorii, jako to udělal před dvěma lety Lance Stroll, se neočekává. „Než přijde do F1, musí udělat ještě několik kroků. Mick je vyzrálý mladík a ví, že se potřebuje lepšit. Pro F1 musí být absolutně připravený, dalším logickým krokem je tak F2,“ říká Ross Brawn, jeden z bossů F1 a někdejší šéf jeho otce ve Ferrari i Mercedesu.

Sice by teď o devatenáctiletého Schumachera jistě nějaký tým stál, jenže nebyl by to nikdo s ambicemi na triumfy. On má přitom potenciál závodit za Mercedes či Ferrari, a tak ho ještě čekají učednické roky.

A pak? Však uvidíte...