S puncem medailisty a lvem na pažbě. Krčmář: Vím, že umím dojet na bednu

Světový pohár právě začíná a Krčmář do něj vstupuje s elánem. Do slovinské Pokljuky odlétal natěšený, závodění mu chybělo.

Přes léto nezahálel, makal na kondici a díky novému úchopu malorážky (vymyslel ho další reprezentant Ondřej Moravec) zdokonaloval střelbu. Hledal své rezervy a odstraňoval je.

Má zdravou sebedůvěru. Věří, že ho bude punc olympijského medailisty motivovat. „Lépe se díky tomu zkoncentruji na závody. Už jsem něco dokázal a nechci, aby to přišlo vniveč.“

Je zocelený běžeckými tréninky, které českým biatlonistům naordinoval Anders Magnus Bratli, norský asistent nového kouče Zdeňka Vítka.

K přesnější mušce mu má pomoci nová pažba. Má na ní vyřezaného českého lva a komentuje ji se slovy: „Chtěl jsem, aby bylo vidět, že jsem schopný se zmáčknout a vydat se i za hranice svého těla.“

Jaké máte ambice pro novou sezonu Světového poháru?

V biatlonu se bavit o konkrétních pozicích je ošemetné. Už jsem si vyzkoušel, že jsem podal dobrý výkon a jednou jsem byl patnáctý a podruhé pátý. Chci být stabilní ve výkonech. Je to spojené i se střelbou, potřebuji procenta zvednout.

Konkrétní cíle jste si tedy nedal?

Nemám v sobě dáno, jak chci jezdit. Párkrát jsem se podíval do desítky, takže závod, kdy skončím do patnáctky, budu hodnotit pozitivně. Spíš mi ale jde o stabilní výkonnost. Aby tam nebyly výkyvy jako šedesátá, osmdesátá místa. Neříkám, že se to nestane, ale aby to nebylo jednou desátý a pak šedesátý.

Co vám k tomu pomůže?

Anders (Magnus Bratli) nás driloval na techniku běhu. Hodně nás kontroloval, neměli jsme na trati čas vydechnout. Změna techniky není úplně jednoduchá, je docela náročné se tomu přizpůsobit. Na kolečkových lyžích jsem cítil zlepšení, uvidíme, jaké to bude na sněhu. U střelby jsem se snažil novým úchopem dosáhnout toho, abych měl ve stojce větší jistotu a stabilitu.

Loni jste se zkraje sezony hledal, výsledky dlouho nepřicházely.

Byla to specifická sezona, po nepovedeném začátku jsem se soustředil už jen na olympiádu. Letos bych chtěl začít jinak. Když to řeknu zjednodušeně, tréninky se povedly, příprava byla kvalitní a nevidím důvod, proč by nemělo nastat období, kdy výsledky přijdou. Věřím v sebe, že vlna přijde.

V čem vám pomůže stříbro z Jižní Koreje?

Vím, že se dokážu postavit na bednu, což je důležité. Člověk si to musí vyzkoušet, aby to dokázal opakovat. Takovýhle úspěch mě namlsal a chtěl bych na něj navázat. Startovní pole je ale hodně vyrovnané.

Máte novou pažbu. Proč jste zvolil zrovna českého lva?

Chtěl jsem tomu dát nádech Česka. Český lev je pro mě znak, který beru vážně. Je pro mě ctí, že ho můžu nosit na své zbrani. Vždycky když ji vezmu do ruky, tak mi připomene Českou republiku.

Jak se vizuální podoba pažby rodila?

Nejdřív přišla práce Pepy Šenberka, který vyřezal lvíčka ze dřeva. Dal mu tvar a úchopy jsme doladili tak, abych byl spokojený. Pak to přestříkal Roman Vítek, který běžně stříká masky hokejovým brankářům.