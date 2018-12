Krčmář versus zbraň: Nejsem technický typ. Ale něco dělám blbě

Proč jste musel při první položce ručně dobíjet?

Přijížděl jsem na střelnici a jak jsem otevíral klapku, zaháklo se mi poutko za lauf a nemohl jsem ho vydolovat. A pak se mi navíc při přebití šprajcnul náboj. Nechci být sprostý, ale... Tohle musím změnit, jsem za to na sebe neskutečně naštvaný.

Vidíte konkrétní příčinu, proč se to stalo?

Nevím, já nejsem moc technický typ, takže si musím promluvit s trenérem, jestli tam dělám něco blbě s tím přebíjením. Štve mě to. Teď se k tomu víc nevyjádřím, musím si to pořádně vyhodnotit. Ale rozhodně tam něco špatně dělám. Ta první položka byla katastrofální. Dvacet sekund pryč, první patnáctka pryč a na trati jsem byl taky žalostný. Dnes fakt nejsem nadšený, i když propadák to sedmnácté místo není.

Nakumulovala se únava ze tří závodů?

Tu mají všichni stejnou. Musíme být připravení, v tom bych problém neviděl, ani bych na únavu nic nesváděl.

O umístění v první patnáctce vás potom po třech čistých položkách připravila jediná rána mimo na poslední stojce.

Nejsem si tam vědom chyby, ale prostě mi ta rána vypadla. Střelecky jsem se dnes cítil dobře, mrzí mě, že jsem závod neudržel celkově na nule. Zato z běhu jsem rozpačitý, nedokázal jsem s nikým jet, byl z mé strany takový utrápený.

Ovšem v porovnání s prvním pohárovým kolem loni (66. - 43. - 39.) je vaše letošní bilance 15. - 10. - 17. místo a celkově devátá příčka v pořadí Světového poháru výrazně lepší. To vás těší?

To ano. Až odezní dnešní zklamání, určitě budu se vstupem do sezony spokojený. Pokljuku hodnotím pozitivně z hlediska umístění, ale když chcete dosahovat opravdu dobrých výsledků, musíte si vyhodnocovat i ty špatné věci. Zamyslím se nad nimi a připravím se na pátek v Hochfilzenu.

Jak vám sedí hochfilzenské tratě?

Výsledkově moc ne. Šesté místo ve vytrvalostním závodě na mistrovství světa tam byl v předminulé sezoně spíš záblesk. Ale to se může změnit, biatlon je i o nastavení hlavy. Nemyslím si, že by pro mě měl být Hochfilzen zakletým místem. Je nová sezona. Půjdu do toho s čistou hlavou a nebudu se ohlížet na to, co bylo.