Březina k úspěchu ve světovém finále: Ani po pádu už se nerozsypu

Přesto jste si opět vylepšil letošní osobní maximum z volné jízdy, až na 166,05 bodu. Takže máte důvod ke spokojenosti?

Ano. Salchow se sice ve volné nepovedl, ale zbytek jízdy se potom nerozsypal, jak u mě dřív bývali lidé po pádu zvyklí. Prostě jsem zajel, co jsem natrénoval.

Alespoň jednu chybu navíc udělal ve finále každý z finalistů.

To je pravda, nikdo tentokrát nezajel čistě.

Mohla to být daň za náročnou první polovinu sezony, která nyní v Kanadě vyvrcholila?

Asi také. Ale bylo to dané i tím, že jsme závodili hodně pozdě, naše rozjížďka začala až o půl desáté večer. Takhle pozdě závodíme málokdy. Byl to pro nás trochu nezvyk a na všech ten čas asi zanechal stopy. Měli jsme před závodem vlastně celodenní pauzu, vždyť trénink nám skončil v jedenáct dopoledne - a potom jsme až do devíti večer čekali. Byl to dlouhý den.

Jak jste ten čas překlenul?

Po tréninku jsem si zašel na oběd, pak jsem se šel projít a potom jsem si lehnul a ještě se trochu prospal. Každý z nás vyznává před závodem jiný rituál a systém, ale hodně z nás to právě tak udělalo. I Nathan Chen (sparingpartner z tréninkové skupiny a aktuální mistr světa) mi říkal, že zhruba hodinku odpoledne spal.

Finále Grand Prix pro vás začalo už ve čtvrtek zdařilým krátkým programem. Po něm jste držel průběžně dokonce třetí příčku.

Jo, byl to dobrý kraťas, i s povedeným čtverákem. Nepřidal jsem za ním v kombinaci trojitý, ale dvojitý toeloop, ale jinak jsem celý kraťas odjel čistě. Také volná byla s výjimkou pádu při úvodním čtveráku dobrá, mé letošní maximum 166 bodů je i s tou jednou chybou cenným výsledkem, s takovými body se dá závodit na Evropě i na světě. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby tam ani ta chybička nebyla, ale stát se může cokoliv. Takže já jsem rád, jak to dopadlo.

Co bylo při čtverném salchowu špatně?

Trošku jsem ztratil kontrolu nad odrazem, odrazil jsem se nakřivo a dopad byl pak už trošku moc na ledě. I Rafael (trenér Arutjuňan) mi říkal, že jsem tam trochu sklouzl z hrany a odraz byl proto o něco pomalejší. Ale jinak mě za jízdu pochválil.

Hned po pokaženém salchowu jste dokázal na pád zapomenout a odskákat všechny další skoky, které jste měl v plánu. V tom se odráží i vaše závodnická zkušenost?

To určitě taky, ale hlavně mi pomohlo, že ty jízdy mám opravdu natrénované, jezdím je na tréninku komplet každý den. Nepřemýšlím pak nad tím, jestli jsem při salchowu spadl nebo ne.

K osobnímu rekordu z volné jízdy vám pomohla i druhá známka za programové komponenty, nejvyšší, jakou jste za ně kdy dostal. Dlouhá léta vám vadilo, že vás rozhodčí právě v této druhé známce bodově srážejí. Zato teď se děje pravý opak.

Věřím, že si to sedlo a že i když je ta jízda zajetá s jednou chybičkou, tak jako celek působí dobře a dokáže nadchnout nejen diváky, ale i rozhodčí. Sice se jim na začátku sezony zase až tak moc nelíbila, ale jak sezona pokračuje, líbí se jím podle mě víc a víc.

Tu druhou známku jste měl tentokrát takřka stejně vysokou jako mistr světa Chen.

To je určitě povzbuzující.

Co vás čeká nyní? Další každodenní práce ve vašem tréninkovém centru v kalifornském Lakewoodu?

Dám si pár dní pauzu od bruslení a pak se vrhnu do přípravy na mistrovství Evropy.

Předpokládám, že jste rád, že nemusíte tento týden cestovat na mistrovství republiky.

Určitě, aspoň nestrávím hned v pondělí skoro 24 hodin na cestě. Bylo by to hodně náročné. Potěšilo mě, že mi svaz dal výjimku.

Český krasobruslař Michal Březina na Americké brusli

Jaké budou vaše Vánoce?

V teple v Kalifornii. Sice při nich nebude sníh, ale jinak máme s manželkou už nachystané všechno, co k Vánocům patří.

V Grand Prix jste teď byl nejlepším Evropanem. Je to před evropským šampionátem v Minsku pozice příjemná a zároveň také nevděčná? Silný Rus Koljada se do finále Grand Prix ani neprobojoval, navíc v Minsku chce startovat i Španěl Fernández.

Ve Vancouveru nebyl nikdo z kluků, kteří loni na Evropě získali medaile, tedy Fernández, Aliev a Koljada. Třeba Koljada určitě není spokojený s tím, že se do finále Grand Prix neprobojoval, ale zajel teď dobře závody v Záhřebu, což by ho mohlo nakopnout. A s Javim Fernándezem jsem v téhle sezoně vůbec nezávodil, uvidíme, co předvede. Evropa bude hodně zajímavý závod a já udělám všechno, co budu moci, abych na něj přijel co nejlépe připravený.

Překvapil vás „návrat“ šestinásobného šampiona Javiera Fernándeze na jeden rozlučkový závod s kariérou, kterým má právě mistrovství Evropy být?

Až tak moc ne. Myslel jsem si, že ještě jeden závod pojede, i když jsem úplně nepočítal s tím, že to bude právě Evropa, protože ta je svým termínem docela blízko k exhibiční túře, kterou teď Javi jel. Myslel jsem si spíš, že se rozloučí v březnu na mistrovství světa v Japonsku, před kterým by měl mnohem víc času, aby na něj natrénoval.