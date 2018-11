Březina je jako víno. Po životních výkonech míří do finále Grand Prix

Matematika Březinova postupu do finále Grand Prix Do finále Grand Prix se kvalifikuje šest nejlepších mužů ze základní části soutěže. Ta sestává ze šesti podzimních závodů, přičemž každý z elitních krasobruslařů startuje na dvou z nich. Bodový žebříček pak určí postupující do finále ve Vancouveru. Každý závod je bodován od 1. do 8. místa 15, 13, 11, 9, 7, 5, 4 až 3 body. Zásluhou dvou druhých míst na Americké brusli a GP Finska má nyní Březina 26 bodů a teoreticky už může být předstižen maximálně šesti krasobruslaři. Dosavadním závodům seriálu dominovali mistr světa Nathan Chan, stříbrný z olmpiády Šoma Uno a dvojnásobný olympijský šampion Juzuru Hanju. Ti postupně ovládli úvodní tři podniky Grand Prix, přičemž druhý start je teprve čeká. Kromě tohoto tria by se před Březinu mohl v celkovém pořadí dostat také Kanaďan Keegan Messing, druhý na Kanadské brusli, jenž bude podruhé závodit v polovině listopadu v Moskvě. Bodově dostihnout může českého reprezentanta v případě vítězství na japonské NHK Trophy i Sergej Voronov, třetí na Americké brusli, pro kterého by v tom případě hovořilo pomocné kritérium (1. místo v jednom ze závodů). Oba starty v základní části teprve absolvují Rus Dmitrij Alijev, aktuální vicemistr Evropy, a Lotyš Denis Vasiljevs, šestý z mistrovství světa. Naopak favorizovaní Číňan Ťin Po-jang nebo Rus Michajl Koljada už Březinu dostihnout nemohou, přestože i oni se ve svých druhých startech teprve představí. To samé platí o všech dalších krasobruslařích. Už po nadcházející GP Japonska může být Březinův postup do finále potvrzen. Pouze při nepříliš pravděpodobné variantě, že by v Japonsku vyhrál Voronov nebo že by se na prvních dvou místech umístili Aliev a Vasiljevs a až za nimi na třetí příčce největší favorit Umo, si bude muset český krasobruslař na definitivu ještě počkat.