V Německu jsem zůstala sama, teď už zase kafíčkuju, říká Janoušková

Dva a půl roku působila u západních sousedů, z toho dvě sezony v bundesligovém Leverkusenu. „Ale moc jsem tam toho nenahrála. Odešla jsem proto do 2. bundesligy, v dresu Beyeröhderu jsem naopak trávila na palubovce 60 minut každý zápas,“ přiblížila pro klubový web.

„Jenže mi nevyhovovalo, že jsem tam byla sama. Trénovalo se jen večer, takže jsem moc neměla s kým trávit čas. Chtěla jsem si najít práci, ale v tom mi klub nebyl moc schopen pomoci, i když v Německu to samozřejmě není snadné.“

I proto se rozhodla pro comeback do interligy. Vrací se vyzrálejší. „Po házenkářské stránce jsem se dost zlepšila. Docela nerada bych to srovnávala, ale v Německu se trénuje trochu jinak. Třeba hned můj první trénink s balonem v Leverkusenu spočíval v tom, že jsme dělali kličku jedna na jednu a já ji musela udělat desetkrát za sebou, dokud to nebylo podle představ trenérky. V tomhle jsou v Německu jiní. Kromě toho, že jsou perfekcionisté, tak i v tréninku do toho jdou na sto padesát procent,“ líbilo se jí.

Herní sebevědomí na pravém křídle si poslední půlrok zvedla, takže pro Most je připravená.

„Mnohem zajímavější to teď ale je v tom, že nebudu hrát na křídle, ale na spojce, což je přece jen o něco těžší. Budu se muset naučit všechny signály a podobně, přitom já na spojce nikdy nehrála.“

Členka nejúspěšnějšího týmu Andělů, který v jedné sezoně pod koučem Polozem pozlatil Challenge Cup, interligu i české play-off, novou roli pomalu vstřebává.

„Křídlo je jinak postavené, jeho působení na palubovce má trochu jiná pravidla, když to přeženu, tak stačí běžet dopředu a stoupnout si do rohu hřiště. Na spojce musíte tu hru společně s ostatními spojkami tvořit, což je pro mě přece jen trochu nezvyk. Ale pracujeme na tom a doufám, že to zvládneme, i když mi to možná bude chvíli trvat,“ upozorňuje Janoušková.

Nepochybovala o tom, že když se bude vracet, tak jedině k Andělům. „Pro mě byl Most vždycky srdeční záležitost a jasná volba, už když jsem přicházela poprvé. To samé teď. Podmínky a zázemí, které jsou tady, asi v Čechách nikdo nabídnout nemůže. A když k tomu znám holky, co tu hrají, není pro mě ani vlastně moc co řešit. Už zase s děvčaty kafíčkujeme, poflakujeme se.“

Jenže perný program už odstartoval, dnes Most vstupuje do skupinové fáze Poháru EHF na půdě švédského Höörsu. „Třeba s Rumunkami ze Zalau bychom mohly uhrát dobrý výsledek. Já osobně se moc těším na Larvik, to bude určitě zajímavý zápas,“ vyhlíží i další evropské soupeře.