Myslela jsem, že se na finále budu koukat z tribuny, smála se Hrubá

Je to velká úleva proklouznout do finále z posledního místa?

Vůbec jsem to nečekala. Jak jsem neskočila na třetí pokus 190, tak jsem počítala s tím, že budu na finále koukat z tribuny. Jsem ráda, že přišlo velké překvapení a že stačilo 186.

Sledovala jste to, když jste vypadla? Počítala jste soupeřky?

Chtěla jsem se podívat do zápisu a oni to tam teprve počítali. Pak se začal trenér radovat, že mu volali ze studia, kde už to věděli. Jsem šťastná, že to takhle vyšlo, konečně se mi vrátilo štěstí, které se mi dlouhou dobu vyhýbalo. Doufám, že to vydrží až do pátku a konečně předvedu nějaký pěkný výkon.

Co na těch 190 centimetrech chybělo?

Věděla jsem, že to bude výška, která bude rozhodovat o postupu do finále. Jak jsem to chtěla skočit, tak se mi něco přepnulo v hlavě a rozběh pak byl úplně jiný, než měl být. Ze začátku jsem běžela rychle, pak jsem zpomalovala, nevytáhla jsem se do laťky. To jsou chyby, které dělám furt dokola, musím se z toho ponaučit. Už bych to měla začít dělat, jak to má být.

Ten pokus na 186 centimetrech by možná na těch 190 stačil, byla tam rezerva.

To nevím, dotkla jsem se patou nebo lýtkem, ještě se podívám na video. Možná by tam těch 190 zůstalo, kdybych skočila podobně. Ale jsem ráda, že jsem ve finále. Když to srovnám s Amsterdamem, tam jsem postoupila z prvního místa a vybouchla ve finále. Snad se to otočí.

Na kotníku máte tejp, jste zraněná?

Mám dlouhodobě problém s kotníkem, ale přišli jsme na to, jak ho uvolňovat, aby to méně bolelo. Dneska mě to vůbec nebolelo, tak doufám, že to vydrží.

Z kvalifikace nepostoupila Elena Vallortigaraová, která už letos skočila přes dva metry.

Skákala přede mnou 186 a když jsem viděla, že na první pokus shodila, říkala jsem si, že musím skočit, jinak nepůjdu dál. A taky to tak dopadlo. Je to jedno z velkých překvapení tohohle šampionátu. Celkově mi to přijde jako šampionát plný překvapení.

Vnímala jste při kvalifikaci, že se Čechům zatím nedaří?

Jak jsem šla, viděla jsem Pavla Masláka. Dostalo se ke mně, že nepostoupil, pak i Zuzka Hejnová. Ale běhy takové jsou, že vypadnou i favoriti a ti, od nich to nikdo nečeká.