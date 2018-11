„Utajený“ rozhovor se Schumacherem. O vzorech, rekordech i pochybnostech

Teď toto video Schumacherova rodina zveřejnila na jezdcových internetových stránkách.

„Rekordy jsou jedna věc, ale velmi důležité jsou i pochybnosti. Abyste nebyli příliš sebejistí, abyste byli skeptičtí a chtěli se dál zlepšovat. Já vždycky cítil, že ještě nejsem dost dobrý, že musím na sobě pracovat. To byla část toho, proč jsem stal tím, kým jsem se stal,“ vypráví Schumacher - stále rekordman v počtu získaných titulů (7) i vítězství v Grand Prix (91).

Celkem je na stránkách připraveno deset otázek a po kliknutí na každou z nich se rozjede video s jezdcovou odpovědí. Samozřejmě to nejsou kontroverzní dotazy, ale některé odpovědi překvapí.

„Když jsem byl mladý a závodil v motokárách, koukal jsem kolem sebe a viděl Ayrtona Sennu, Vincenza Sospiriho, ale skutečným dětským idolem byl Toni Schumacher, protože to byl skvělý fotbalista (bývalý německý brankář, který vyhrál ME 1980 a vicemistr světa z let 1982 a 1986).“

Schumacherovy odpovědi Podívejte se na emotivní video.

Za nejemotivnější vítězství označil to v pořadí 43. z 91. To, které mu 8. října 2000 v japonské Suzuce zaručilo třetí titul mistra světa a premiérový ve Ferrari. „Ferrari bylo 21 let bez titulu a mně samotnému se ho nepodařilo získat celé čtyři roky. V Suzuce jsem vyhrál, byl to výjimečný závod a já získal titul.“

Symbolicky tehdy triumfoval o necelé dvě vteřiny před Finem Mikou Häkkinenem, což je soupeř, kterého si za 20 let ve světě F1 nejvíc váží. „Sváděli jsme skvělé souboje, ale měli jsme trvalý přátelský vztah,“ prohlásil Schumacher.

A v deseti odpovědích je i jeden „detail“, kdy si uvědomíte, jak moc se za těch pět let od natočení videa v F1 změnilo. Když se snaží porovnávat své tři éry v Benettonu, Ferrari a Mercedesu, zmíní, že první dvě mise skončily titulem, zatímco v Mercedesu se o to pokoušeli.

Symbolicky od sezony 2014 je Mercedes neporazitelný, vyhrál všechny tituly mezi jednotlivci i ty v Poháru konstruktérů. I proto se Schumacherovým rekordům výrazně přiblížil Lewis Hamilton (5 titulů a 72 výher).

Zatím není příliš jasné, proč rodina zveřejnila video právě teď. Sama zdravotní stav jezdce nekomentuje, nicméně před dvěma lety musel její právník u soudu, kde rodina žalovala jeden bulvární list, odtajnit, že šampion F1 je připoután k lůžku. V poslední době se pak psalo především o Michaelově synovi Mickovi, který se stal šampionem série F3 a sní o startu v F1.