Ostravský basketbalista Medvecký dopoval. V klubu skončil

„Je to pro nás velmi nepříjemné překvapení. Michael se přiznal k užití nepovolených látek, takže nebudeme požadovat opakovaný test a s hráčem jsme ukončili kontrakt,“ řekl generální manažer klubu Tomáš Ostarek.

Zakázanou látku prozradit nechtěl a dodal, že hráče čeká vysoká pokuta. „Je to nepochopitelné, jak pro mě osobně, tak pro celý klub. Výkonnost našeho týmu šla nahoru, přičemž jeho selhání může devastovat dosavadní výsledky.“

Ostravští se sice nedostali do play off, jsou desátí, ale ve zbývajících šesti zápasech play out se už nemusejí obávat, že by z nejvyšší soutěže sestoupili. Před posledním Jindřichovým Hradcem mají náskok deseti bodů.

Tomáš Ostarek prohlásil, že klub se od jednání Michaela Medveckého distancuje a podnikne veškerá opatření, aby se podobná situace neopakovala.

Medveckého prohřešek dopingoví komisaři zjistili po utkání druhého kola nadstavbové skupiny A2 národní ligy v Kolíně, které Ostravští vyhráli 87:80.

Výsledek zůstane v platnosti. „Aby došlo ke kontumaci, museli by mít pozitivní nález nejméně tři hráči,“ uvedl Tomáš Ostarek.