Dvoustovka za patnáct minut. Jak se legenda Johnson zotavuje po mrtvici

„Byl jsem na této trati nejrychlejší na světě. Ale nejsem skleslý. Když jsem se vrátil do nemocničního pokoje, řekl jsem manželce: ‚Plně se uzdravím. A uzdravím se rychleji než kdokoli jiný předtím‘,“ uvedl jednapadesátiletý Johnson pro britský deník The Telegraph v prvním rozhovoru od cévní příhody.

Čtyřnásobného olympijského vítěze postihla mrtvice při kondičním tréninku a přišla bez varování. „Neměl jsem nikdy problémy se srdcem, nekouřím, nejím žádné fastfoodové jídlo a stalo se mi to při tréninku,“ řekl Johnsnon, kterého proto náhlé zdravotní problémy naštvaly. „Ptal jsem se, proč se to stalo. Vždyť jsem přece všechno dělal správně!“

Johnson byl atletickou hvězdou 90. let minulého století. Na trati 400 metrů se stal čtyřikrát za sebou mistrem světa, další čtyři tituly má z poloviční distance a štafet. Světový rekord na dvoustovce zaběhl při olympijském triumfu v Atlantě v roce 1996 a až o dvanáct let později ho na OH v Pekingu překonal jiný fenomén Usain Bolt z Jamajky (19,30).