Boroš: Naběhal jsem se víc, než bych měl a stálo mě to lepší umístění

A dlouho to vypadalo, že to tak bude. Český závodník měl totiž závod perfektně rozjetý. V prvním kole se postupně propracoval do první desítky a ve druhé už byl ve skupině, která bojovala o páté místo. Právě na páté pozici najížděl i do předposledního kola závodu mezi jezdci jako Merlier, Sweeck nebo Soete. A všechny si vezl za sebou.

Michael Boroš na trati mistrovství světa v nizozemském Valkenburgu.

Kdyby vydržel, zaznamenal by nejlepší výsledek na MS ve své kariéře. Ještě o dvě místa by vylepšil loňské sedmé místo z lucemburského Bielsu. Jenže to se nepovedlo.

Nakonec z toho bylo až dvanácté místo, na které českého jezdce poslaly technické problémy v předposledním a posledním kole. „Musel jsem strašně dlouho běžet do depa. Tím jsem přišel o pátou pozici a pak i o desítku,“ popisoval klíčové okamžiky Michael Boroš.

Co se přesně stalo?

Najel jsem do zábran a otočily se mi řidítka a na tom se jet nedalo. Tak jsem musel běžet. Když jsem vyměnil kolo, tak mi ještě spadl řetěz. Naběhal jsem se trošku víc, než bych se naběhat měl. Nejdřív mě to stálo pětku, pak i desítku. Na konci závodu jsem byl rád, že jsem se vůbec po schodech došoural nahoru.

Mohla za to nesoustředěnost nebo únava?

Ne. Na závod jsem byl připravený perfektně a pro pětku jsem si jel stoprocentně. Bylo tam hodně vyjetých kolejí a to člověka prostě vždycky někam vyhodilo. Mě bohužel na zábranu.

Jak se vám jelo do té doby? Zdálo se, že jste v pohodě a ještě ostatní konkurenty kolem páté pozice táhnete.

Tam nemělo cenu jet za někým. V takovémhle bahně si každý jel za svým. Byl to pomalý závod. Nedalo se načerpat síly v háku. Tam spíš někdo mohl udělat chybu a zastavit mě. Jel jsem si svoje tempo. Když se podíváte na počet kol i na průměrnou rychlost, byl to velmi těžký závod.

Trať jste měl vyzkoušenou?

Najezdil jsem si to suprově ještě dneska ráno. Řekl bych, že jsem ve sjezdech získával. Pouštěl jsem to dobře. Taky jsem tam měl pár momentů, kdy tam byly skoro pády, ale viděl jsem ostatní, jak se báli to sjíždět. V tom problém nebyl.

Jste zklamaný?

Z výsledku určitě zklamaný jsem. S výkonem ne. S tím jsem spokojený.

Kazí to dojem z jinak velmi povedené sezony?

Pro fyzickou přípravu jsem víc udělat nemohl. S tím jsem spokojený. V lednu všechno gradovalo ve správný moment. Jenže technika je technika.