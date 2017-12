Boogerd bude po trestu za doping opět ředitelem nizozemské stáje

Cyklistika

Zvětšit fotografii De Telegraaf informoval o přiznání Michaela Boogerda. | foto: Profimedia.cz

dnes 15:16

Bývalému nizozemskému cyklistovi Michaelu Boogerdovi vypršel dvouletý zákaz činnosti za doping a vrátí se do role sportovního ředitele kontinentálního týmu Roompot. V ní působil jeden rok, než dostal šest let po konci aktivní kariéry distanc za to, že se přiznal k dlouholetému užívání krevního dopingu EPO, kortizonu i krevní transfúze.

„Někdo s Michaelovými znalostmi a zkušenostmi, a to jak pozitivními, tak i negativními, spolu s jeho vášní pro náš sport, bude pro náš tým vždy přínosem,“ uvedl manažer Roompotu Michael Zijlaard. „Jezdci, kteří s ním pracovali v první sezoně, co působil v našem týmu, byli nadšení Boogieho přístupem. A naši partneři také podporují jeho návrat,“ řekl Zijlaard. Pětačtyřicetiletý Boogerd vyhrál dvě etapy na Tour de France i prestižní klasiku Amstel Gold Race v roce 1999. Třikrát byl nizozemským šampionem. S týmem Roompot absolvuje 5. ledna slavnostní představení před sezonou a pak hned vyrazí na soustředění do Calpe. „V minulých sezonách jsem cyklistiku samozřejmě sledoval, i když z dálky. Už se nemůžu dočkat, až budu moct znovu přispět k rozvoji talentovaných kluků v Roompotu,“ řekl Boogerd.