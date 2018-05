Formule 1 míří do Miami. Projíždět se má přístavem i přes dva mosty

Miami je na dobré cestě stát se dějištěm čtvrté Velké ceny v Severní Americe po Montrealu, Mexiku a Austinu, protože nový majitel formule 1 od začátku avizoval, že by rád přidal další závod v USA.

„Formule v Miami je skvělá příležitost, jak dostat největší závodní podívanou do jednoho z nejvíc ikonických měst planety,“ uvedl komerční ředitel formule 1 Sean Bratches.

Finanční záležitosti návrhu nebyly zveřejněny, podle starosty Miami Francise Suareze by však byl závod téměř soběstačný. Město by na organizaci dalo 500 tisíc dolarů, zbytek by zaplatili sponzoři.

„Velká cena v Austinu v letech 2012 až 2015 podpořila tamní ekonomiku částkou přes 2,8 miliardy dolarů. A stejný potenciál vidíme i tady,“ prohlásil.

Miami už také představilo možný profil okruhu, na kterém by formule projížděly přístavem a také přes dva mosty. Úřadující mistr světa Lewis Hamilton z Mercedesu však nad navrhovanou tratí vyjádřil pochybnosti a prohlásil, že pokud by organizátoři chtěli, rád by se na budování okruhu podílel.

„Miami je super místo, a když jsem o tom slyšel, byl jsem nadšený. Ale pak jsem viděl trať a řekl jsem si: fuj,“ uvedl. „V golfu skoro všichni velcí hráči pomáhají stavět hřiště, zatímco ve formuli žádný z top pilotů na vybudování okruhu nepracoval. To nechápu,“ prohlásil.

„Samozřejmě, že nejsme odborníci na stavbu a design. Ale nikdo se nás nikdy nezeptal ani na naše nápady a názory. Myslím, že okruh v Miami by mohl být mnohem zábavnější,“ řekl čtyřnásobný mistr světa.