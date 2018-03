Před Mexikem vévodí rallyovému seriálu Neuville, vrací se Loeb

Na náročných šotolinových tratích však bude mít Neuville a spol. o soupeře navíc. Do MS se po třech letech vrací devítinásobný šampion Sébastien Loeb, který usedne do vozu Citroën C3 WRC. Čerstvě čtyřiačtyřicetiletý Francouz by se letos měl představit ve třech rallye.

„Chci se hlavně bavit a jet tak, jak to půjde. Sám jsem zvědavý, kde se budu pohybovat. Říkat něco k ambicím je těžké, protože jsem dlouho nezávodil,“ uvedl Loeb, který rallyeové MS opustil v roce 2012 a poté si připsal jen několik příležitostných startů.

„Mám určitou nevýhodu, nevím, jak na tom jsou ostatní. Je nám ale jasné, že bude velmi složité vyhrát,“ řekl Loeb, který se v posledních letech věnoval zejména dálkovým rallye a rallyekrosu. „Soupeři závodí i testují celou sezonu, takže mají zažitý rytmus, který jsem ztratil. Doufám ale, že jej rychle získám,“ dodal Loeb, který v Mexiku šestkrát vyhrál.

Ambice vyhrát nebo se umístit na stupních vítězů má řada jezdců v čele s Neuvillem, Ogierem, Latvalou nebo Britem Krisem Meekem, který byl v Mexiku nejrychlejší loni. „Mám na Mexiko fajn vzpomínky. Rallye má uvolněnější atmosféru a je obecně pro jezdce trochu klidnější. Je to jedinečný a příjemný závod,“ řekl Neuville, který byl loni v Mexiku třetí.

„Mexiko je jedinečná rallye. Nikde jinde není taková kombinace šotoliny, vysoké nadmořské výšky a vysokých teplot. V těchto podmínkách auto reaguje jinak. Musíte být agresivnější v pomalejších sekcích, abyste měli co nejvíce rychlosti v zatáčkách. Ale musíte se vyhnout chybám, protože s nedostatkem vzduchu máte menší výkon motoru,“ řekl Meeke.

Mexická rallye odstartuje diváckou rychlostní zkouškou v Guanajuatu v noci na pátek evropského času. Celkem na posádky čeká 22 erzet o celkové délce 344,5 km.