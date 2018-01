Senzace! Čeští házenkáři porazili na ME olympijské vítěze Dány

Češi díky heroickému výkonu a odčinili sobotní úvodní debakl 15:32 se Španělskem. Rozhodující gól dal minutu před koncem v oslabení Pavel Horák.

Rozhodující gól dal minutu před koncem v oslabení Pavel Horák a Češi pak v samém závěru zvládli i hru o dva hráče méně. Sedmnácti zákroky přispěl k vítězství brankář Martin Galia a osmi góly zazářil nejlepší střelec utkání Ondřej Zdráhala.

Český celek má na kontě po dvou zápasech dva body stejně jako Dánsko. Skupinu vede se čtyřmi body Španělsko, které v druhém dnešním utkání porazilo Maďary. Právě s nimi reprezentanti ve středu uzavřou skupinu a k postupu do další fáze turnaje jim stačí remíza.

„Hráli jsme skvělý zápas. Bylo to pro všechny velmi překvapivé. Myslím, že většina diváků a možná ani my sami nevěřili, že můžeme proti Dánům uspět. Stalo se to a je to pro nás úžasný večer. Věřím, že všichni hráči jsou tak jako my pyšní na to, co jsme tady dokázali a snad jsme udělali pyšnými i některé lidi doma,“ uvedl na svazovém webu jeden z dvojice českých trenérů Daniel Kubeš.

„Chtěli jsme všem ukázat, že umíme hrát házenou. Samozřejmě je to z říše snů, ale šli jsme si za tím. Myslím, že nás Dánové trochu podcenili a už se do zápasu prostě nedostali. Dali jsme do toho vše, teď si musíme odpočinout a jedeme na Maďary,“ uvedl na svazovém facebooku Galia.

Zatímco se Španělskem český tým prohrál druhý poločas 6:16 a zápas končil v hluboké herní depresi, proti dalšímu aspirantovi na medaile Dánsku předvedl výkon na naprosté hranici možností. Olympijští vítězové sice už po sedmi minutách odskočili do tříbrankového vedení, ale reprezentanti hráli s obrovským elánem a brzy ztrátu smazali.

Mezi tyčemi se překonával gólman Galia, který tentokrát dostal v úvodu přednost před Mrkvou. Po 17 minutách Číp z křídla srovnal a vzápětí dokonce Petrovský poslal outsidera do vedení. Jen vinou několika technických chyb šli Češi v přestávce do kabin ze ztrátou 15:16.

Po pauze druhý největší favorit turnaje dvakrát opět vedl o tři góly, ale národní tým ztrátu znovu dotáhl. Češi vyhecování hlasitými fanoušky předváděli svou nejlepší házenou za poslední roky. Mezi tyčemi kouzlil gólman Galia a v 55. minutě Zdráhala poslal obrovského outsidera do senzačního vedení 26:25.

Lídr českého týmu pak upravil na 27:26, jenže Číp v předposlední minutě dostal po faulu dvouminutový trest a Hansen ze sedmičky srovnal. I v oslabení se ale prosadil minutu a tři sekundy před koncem Horák.

Půl minuty před závěrečnou sirénou vyloučili rozhodčí i Landu, ale Galia v kritické chvíli ve dvojnásobném oslabení vytáhl zákrok večera. Češi si vzali oddychový čas, posledních 20 sekund v nerovnovážném počtu hráčů už zvládli a nemuselo jim vadit ani to, že Zdráhala nedal sedmičku.

Národní tým si tak senzačně připsal skalp soupeře, na jehož výhru vypsaly sázkové kanceláře nejnižší možný kurz 1,01:1. „Snažil jsem se kluky furt hnát dopředu, ať se nedívají na tabuli. To je jedno, jestli je to o jeden, dva, nebo tři góly. Na konci jsme měli víc sil. Dánové hráli v sedmi lidech a nemohli se prosadit přes obranu,“ řekl Galia.

Český celek startuje na velké akci poprvé od MS v roce 2015. Maximem reprezentace na Euru je šesté místo, na minulém ME předloni tým nestartoval.

Mistrovtsví Evropy házenkářů v Chorvatsku SKUPINA D

Česko - Dánsko 28:27 (15:16)

Sestava a branky ČR: Galia, Mrkva - Zdráhala 8, Kašpárek 5, Hrstka 4/1, Horák 4, Číp 3, Bečvář a Petrovský po 2, Stehlík, Mubenzem, Kasal, Zeman, Landa, Kotrč, Sviták.

Nejvíce branek Dánska: M. Hansen 7/2, Lauge Schmidt a Zachariassen po 6. Rozhodčí: Gousko, Repkin (oba Běl.). Sedmimetrové hody: 3/1 - 5/3. Vyloučení: 4:3. Maďarsko - Španělsko 25:27 (12:13) SKUPINA C

Makedonie - Černá Hora 29:28 (15:16)

Slovinsko - Německo 25:25 (15:10)

Tabulka skupiny D Tým Z V R P S B 1. Španělsko 2 2 0 0 59:40 4 2. Dánsko 2 1 0 1 59:53 2 3. Česko 2 1 0 1 43:59 2 4. Maďarsko 2 0 0 2 50:59 0