V týmu vidím chemii. Jsme stále lepší, tvrdí budějovický smečař Staples

Jen co skončil světový volejbalový šampionát, tak opustil svůj národní tým a sedl na letadlo. Chvátal do Českých Budějovic. Ke svému novému zaměstnavateli. Posila z daleké Austrálie, 24letý smečař Max Staples, se k Jihostroji připojila dva dny přes startem extraligové sezony.

Úvodní dva duely s Kladnem a Karlovými Vary proto jen sledoval z lavičky. Navíc ho ještě trápilo zranění. V úterý si už ale zapsal premiérový start v domácí nejvyšší soutěži. I Staples tak pomohl ke druhému vítězství v rozjíždějícím se ročníku.

„Hlavně že jsme vyhráli,“ hodnotí 195 centimetrů vysoký Staples svůj start za Jihostroj.

Celý tým měl v utkání řadu slabých chvil. „Ale také máme tři body a to je jedna z podstatných věcí. Druhá je ta, že v týmu vidím tu správnou chemii, že se pořád vyvíjíme a den ode dne zlepšujeme. To jsou teď pro nás ty nejdůležitější věci,“ říká smečař národního týmu Austrálie, který na nedávném mistrovství světa hraném v Itálii a Bulharsku skončil čtrnáctý.

Hlavní trenér René Dvořák ukázal na Maxe Staplese poprvé po prohraném prvním setu. Ten Odolena Voda vyhrála 25:23. Australan na hřišti vystřídal smečaře Tomáše Filu.

„Nervózní jsem ani nebyl, naopak moc jsem se těšil, že mohu jít hrát. Sice to pro mě osobně nebyl nijak dobrý výkon, ale vždycky je důležitější týmová stránka. A tu jsme zvládli. Věřím, že já sám se budu zápas od zápasu ještě zlepšovat,“ myslí si nováček týmu.

Staples je na jihu Čech jen chvíli. „Pro cizince, jako jsem já, je jednoduché se tady v Budějovicích aklimatizovat, protože tu mají výborný servis. Všichni se mi tu snaží pomoci a také vidím, že každý kluk se chce volejbalově pořád posouvat kupředu. I proto se tu cítím velice dobře,“ pochvaluje si Staples.

Na smeči vystřídal Bulhara

Přitom Staples neměl v Českých Budějovicích vůbec hrát. Klub původně na post smečaře angažoval Bulhara Yani Georgieva. Jenže i jeho trápilo zdraví. „Po vzájemné dohodě jsme byli nuceni s Yanim smlouvu ukončit. Z důvodu zranění a nutné operace ramene nebylo reálné, že by nastoupil do přípravy a stihl tak sezonu,“ vysvětloval začátkem srpna důvody změn v týmu manažer Robert Mifka. A právě na Georgievovo místo narychlo vedení klubu sehnalo Maxe Staplese.

Kromě zápasů za svou rodnou Austrálii má nový smečař Jihostroje zkušenosti s volejbalem v Nizozemí. Teď se však seznamuje s nejvyšší domácí mužskou soutěží.

Ohlasy po zápase Kouč René Dvořák O utkání: „Těžce vybojovaný zápas, protože jsme nehráli dobře. Vstoupili jsme do zápasu strašně nervózně. Bylo vidět, jak jsme svázaní, jak nám nejdou nohy. Nejvíce to bylo znát na servisu. Pak se to s námi táhlo celý zápas.“ O Maxi Staplesovi: „Samozřejmě, že se projevila Maxova nesehranost. Vždyť s námi trénuje týden, protože ještě musel doléčit nějaké zranění, a nejede tak na sto procent. Ale já předpokládám, že se bude zlepšovat. Chceme od něj větší stabilitu na servisu, i když už v úterý pár es dal a ukázal jedno z těch lepších podání. Ale za tak krátkou dobu je pro hráče těžké se zabudovat do úplně nového týmu. Určitě při své premiéře nepropadl, měl složité nahrávky na hlavním kůlu, které spíš řešil chytře než tvrdě, aby nedělal zbytečné chyby. Jeho výkon byl tedy celkem slušný, i když procenta na útoku nebyla nejlepší.“

„Poznat kvalitu ligy se dá, jen když jste na hřišti. Teď mám za sebou teprve první zápas, ale i tak si myslím, že česká extraliga bude vyrovnaná, protože nejlepší celky v soutěži mají výborné hráče,“ míní smečař. „Rozhodně to nebudeme mít jednoduché,“ naznačuje volejbalista Jihostroje.

I když první domácí duel České Budějovice vyhrály, do ideálu měl výkon ve třetím kole daleko. Na tom se shodl jak kouč Jihostroje René Dvořák, tak i jeho kapitán Radek Mach.

„Vítězství se nerodilo vůbec snadno. Asi to bylo tím, že to byl první domácí zápas a první set byl z naší strany hodně nervózní. Chvíli nám trvalo, než jsme se dostali do tempa, a musím říct, že až během třetího čtvrtého setu se to dalo považovat za volejbal,“ poznamenal k zápasu blokař Mach.

Tým Odoleny Vody přivezl na jih Čech Jiří Šiller, bývalý nahrávač českobudějovické TJ Škoda. „Postupem času jsme odešli od toho, co jsme chtěli hrát. Ve třetím setu jsme nevěřili, že bychom ten set mohli uhrát. A ve čtvrtém jsme už šli mentálně trochu dolů,“ uvedl kouč Odoleny Vody.

Čtvrté extraligové kolo odehrají České Budějovice už v sobotu v Benátkách nad Jizerou. Jihostroji zatím patří v tabulce čtvrtá příčka, Benátky jsou deváté.