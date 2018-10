Po stopách Ledecké i Samkové. Kulich si dvěma sporty plní sen

Na to, že je mu sedmnáct, toho má za sebou spoustu.



Ve čtrnácti šel na radnici prosadit svůj návrh na pumptrackovou trať, v patnácti získal bronz na žákovském mistrovství světa ve snowboardkrosu a teď v sedmnácti vyráží tak trochu do neznáma.

V úterý Matyáš Kulich odlétá na Floridu, aby se zúčastnil posledního závodu letošního Světového poháru na surfu s motorem - takzvaném jetsurfu.

Matyáš Kulich pracuje na svém jetsurfu

„Bude to hlavně o tom, abych si zvykl, jak to chodí na svěťáku. Teprve minulý týden jsem se dostal k novému prknu - nejrychlejšímu, které ta fabrika vyrábí. A měl jsem na něm možnost trénovat pouhé čtyři hodiny, než odletělo do Ameriky,“ popisuje.



V trénincích a kvalifikacích si tak bude muset zvykat na to, jak nový motor reaguje.

„Je to obrovská síla pod nohama. Ale já se s tím nějak poperu a bude to super,“ věří.

Pumptrack i Samková

Když mu bylo čtrnáct, řekl si: „Proč nemít pumptrackovou dráhu přímo na sídlišti?“

A tak si načrtnul návrh tratě a zašel s ním na radnici Prahy 12, kde bydlí. „Radnice tehdy chtěla slyšet, co lidem chybí. Tak jsem to přednesl, rok a půl se s nimi tahal, a nakonec to vyšlo,“ vypráví.

Kulichovi poté psali ještě z Jihlavy a dalších měst, jestli by podobnou dráhu nenavrhnul i pro ně.

Lidé na pumptrackové dráze na sídlišti Modřany, jejíž vznik inicioval Matyáš Kulich.

„Ale tím, jak sportuju, už na to nemám tolik času,“ říká.



Je totiž šíleně vytížený.

Odmala jezdil na prkně a postupně chtěl víc a víc. Nebavilo ho pouze jezdit po sjezdovkách a když v televizi sledoval, jak si Eva Samková jede pro zlato z olympiády, snowboardkros ho nadchnul.

„Dostal jsem kontakt na trenéry, kteří mě doporučili výš, jak jsem se postupně zlepšoval. Absolvoval jsem různé testy a hostování v reprezentaci,“ popisuje.

V první reprezentační sezoně odjížděl na žákovské mistrovství světa jako náhradník. V kvalifikaci ale překvapil pátým místem, nasadili ho i do závodu, kde nakonec získal bronz.

„A v tu chvíli jsem se v reprezentaci chytil definitivně,“ říká.

Ve snowboardkrosu se od té doby trpělivě probojovává mezi nejlepší, ani to mu však nestačí.

Proč jetsurf?

Po zisku bronzu na světovém šampionátu Kulich hledal další sport, který by ho zabavil během letních měsíců.

„Na ledovcích už není moc sněhu a jetsurf je v tomhle ideální,“ říká.

Letos v červnu tak zašel za otcem jetsurfu Martinem Šulou a ve Valticích si surf s motorkem vyzkoušel.

Čtyři měsíce na to už Kulich patří do nejlepšího týmu světa a čeká ho finále Světového poháru na Floridě. Vskutku pozoruhodný vzestup.



„Mám dobrý základ z krosu. Musel jsem splnit různé kvalifikační limity, absolvovat sérii závodů, aby si Michal ověřil, že jsem vhodný adept pro nasazení do svěťáku. To se naštěstí potvrdilo. Pro mě to bylo hlavně o tom naučit si hrát s plynem a trochu jinak cítit to prkno. Sníh a voda jsou trochu odlišné podložky, ale pohyby jsou stejné,“ vypráví.

Jako druhá Ester

Zápal do nového sportu mu rozhodně nechybí. Vždyť veškerý volný čas věnuje výhradně tréninkům.

Vstává před šestou, už o půl sedmé mu začíná první trénink a domů se vrací pravidelně v půl desáté večer.

„Jediný den, kdy mám volno, je neděle. V sobotu si vždycky přiberu nějakou aktivitu - regenerační běh, jízda na prkně. Každý den mám nějakou tréninkovou fázi. I protahování je pro mě zásadní věc. Nesmím si dovolit zranění,“ ví.

Právě skloubení tréninkových jednotek pro dva různé sporty Kulichovi momentálně zamotává hlavu nejvíc.



Musí sladit suché tréninky, které jsou podobné oběma sportům a hlavně cestování, které je v obou případech náročné.

„Často musím volit, co pro mě má větší prioritu - jestli týden na soustředění na ledovci, nebo Světový pohár na jetsurfu na Floridě,“ tvrdí.

Do toho studuje obchodní akademii, kde má naštěstí individuální plán. „Kdykoliv se vrátím ze soustředění, závodů, musím oběhat profesory, zjistit, jakou látku probírali, jaké testy psali a musím si to doplnit,“ popisuje.

V kombinaci snowboardkrosu s jetsurfingem je prvním svého druhu.

Obojživelníkem tak trochu v duchu Ester Ledecké.

„Teď mi to dost lidí říká, že začínám být jako druhá Ester. Ale k ní mám ještě hodně daleko,“ sám ví.

Trojnásobek peněz

Na Floridě se představí s číslem 144.

Proč zrovna tohle trojčíslí? „Čtrnáctého dubna se mi totiž narodil brácha, tak tak snad mi pomůže, až budu potřebovat více plynu někde v cizině,“ doufá Kulich.

Čím rychlejší bude, tím víc peněz pochopitelně vydělá.

Vždyť peníze hrají v kombinaci obou sportů pochopitelně důležitou roli. A v jetsurfingu je jich oproti snowboardkrosu daleko víc.

Jednoduše proto, že jde o motosport.

Matyáš Kulich na jetsurfu.

„V každém motosportu jsou velké peníze. Kdo ve snowboardkrosu nevyhraje zlatou medaili na olympiádě, nemá šanci se uživit. Motosurfingem to na vysoké světové úrovni jde,“ říká.



Zatímco ve Světovém poháru na sněhu získá vítěz závodu přibližně tři tisíce eur, v jetsurfu je to více než trojnásobek.

Také proto chce Kulich už v příští sezoně objet všechny závody Světového poháru na jetsurfu. A v nich se nejlépe držet pokaždé v elitní desítce.

„Věřím, že se mi to může povést. V krosu je totiž obrovská konkurence, je tam daleko těžší uspět. I proto, že surf si můžu vzít na rybník, kde můžu trénovat. Ale že bych si v Praze vzal prkno a šel jezdit do krosové tratě? To nejde,“ dodává pragmaticky.