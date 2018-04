Ostravský univerzál Šmídl míří za snem do italské Ravenny

Matěj Šmídl má za sebou náročný začátek dubna. Po tom, co Ostravští ve čtvrtfinále extraligy vypadli s Libercem 1:3 na zápasy, vyrazil za přítelkyní Petrou na Velikonoce do Prahy...

„Jenže mi přišla zpráva, abych byl druhý den na tréninku v Ravenně,“ řekl. „Všechny věci jsem ale měl v Ostravě, takže jsem musel zpátky, abych se sbalil a odletěl.“

Zájem Italů ho překvapil. „Moje sezona nebyla nijak extra dobrá. Loni jsem měl hodně nabídek, ale postupně ubývaly, protože to z mé strany nebylo ono,“ přiznal.

V Ravenně, kde je tamější volejbalový klub jenom o deset let starší než on, trénoval devět dnů. Domů se vracel, aniž by věděl, jak na testech dopadl. „Ale asi dvacet minut po tom, co jsem přistál v Praze, mi volala moje agentka, že mě chtějí na dva roky,“ řekl Šmídl, jehož zastupuje Chiara Castagnettiová.

Šéfům ostravského klubu v pondělí oznámil, že v klubu končí. „Smlouvu v Ravenně jsem ale ještě nepodepsal,“ upozornil. „Jsem z toho však nadšený. Byla to moje priorita, dostat se do italské série A1. Splněný sen.“

Jeden si už splnil - hrát v Ostravě, kde před ním působil jeho vzor a letovický krajan David Konečný. „To byl můj malý sen, když jsem začínal. Navíc v Ostravě působil i trenér Jaroslav Tomáš, který Davida vedl, což byl další důvod, proč jsem chtěl raději do Ostravy než do Brna, kde bych to měl z domu blíže.“

Takže, jaké bylo jeho působení v ostravském klubu? „Hodně mi daly roky s trenérem Šmejkalem,“ zmínil kouče, který po minulé sezoně zamířil do Rakouska. „To byl trenér, který mě posunul nahoru, ukázal mi, co volejbal obnáší.“

Minulou sezonu ho trápilo zraněné rameno a natržený prst. „V tomto ročníku ligy jsem byl konečně zdravotně v pořádku, ale bylo to těžké. Ne ve všem jsem si rozuměl s trenérem (Janem Václavíkem) a nahrávačem (Mateuszem Biernatem). Trochu jsme spolu bojovali, ale jsem rád, že jsem ještě ten rok v Ostravě zůstal. Zažít nepovedený rok v zahraničí by bylo špatné.“

Matěj Šmídl musí v květnu na Sportovním gymnáziu v Ostravě dokončit maturitu. A pak už může naplno myslet na volejbal.

„Budu na sobě pracovat, abych byl dostatečně připravený, abych na tom byl lépe než ostatní a udělal dobrý dojem, abych se chytil a měl šanci uspět, abych trenérovi ukázal, že mě může postavit.“

Jakou má v Ravenně na postu diagonála konkurenci? „Je tam o rok starší kluk než já (Rakušan Paul Buchegger). Doufám, že si to rozdáme o to, kdo bude hrát,“ řekl Šmídl.

Přiznal však, že do týmu nynějšího vítěze Challenge Cupu, jde s tím, že první rok bude druhým univerzálem. „Rozhodně nechci být dlouho na lavičce. Budu ale rád za každou příležitost. Budu mít šanci posunout se i tréninkově, protože tamější volejbal je světová špička.“

Italská série A1 patří s ruskou a polskou soutěží mezi nejlepší na světě. „Podle mě je ta italská nejlepší, což se ukazuje i v tomto ročníku Ligy mistrů,“ dodal Šmídl.