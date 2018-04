Golfista Reed zvýšil na Masters náskok, v zádech ale má silné soupeře

Závěrečné kolo půjde Reed s průběžně druhým Rorym McIlroyem ze Severního Irska, který by v případě triumfu jako šestý hráč historie zkompletoval sbírku titulů na čtyřech majorech.

Teoreticky ještě může na zisk prvního majoru pomýšlet Rickie Fowler z USA, i když na třetím místě už ztrácí na Reeda pět ran. Čtvrtý je Španěl Jon Rahm, pátý Švéd Henrik Stenson a trojice na šestém místě v čele s dvojnásobným majitelem zeleného saka za triumf na Masters Bubbou Watsonem už musí stahovat osm ran.

V sobotním kole hráči využívali příznivých podmínek k útočení, greeny byly díky dešti přívětivější. I proto výborně patující Reed zapsal na třináctce a patnáctce eagle, zahrál obě pětiparové jamky na tři rány, a celkem je na skóre -14.

„Beru to jako každý jiný turnaj, jakékoli jiné běžné kolo,“ řekl Reed, vítěz pěti turnajů na PGA Tour, který je poprvé před finále v čele majoru. „Půjdu hrát jak nejlépe umím. To znamená, dostat míč na green a nechat pracovat patovací hůl.“ McIlroy, Fowler i Rahm zahráli nejlepší třetí kolo za 65 a všichni mají šanci Reeda donutit chybovat a případně předstihnout. Něco o tom ví McIlroy, který před sedmi lety vstupoval do finále Masters s náskokem čtyř ran, přesto neuspěl.

„Není jednoduché v Augustě turnaj dorazit a všichni cítíme, že ještě máme šanci. Patrick vede, na něm leží tlak, že to musí vyhrát, a s tím bude v noci usínat,“ řekl McIlroy a ke své hře dodal: „Všechny aspekty jsou výborné.“ Reed a McIlroy můžou navázat na svůj nezapomenutelný souboj z Ryder Cupu. V roce 2016 sázeli jedno birdie za druhým a hodně se povzbuzovali. „Do rydercupové nálady jsem se dostal už v sobotu,“ usmál se Reed.

Do bojů o titul nezasáhne bývalý první hráč světa Tiger Woods, který sice zahrál třetí den své nejlepší kolo v turnaji, došel v paru, ale celkově se skóre +4 zaostává za Reedem o 18 ran. „Mám pocit, že drajvuji nejlépe v tomto roce, ale nedokážu toho využít. A když chybuju, tak do špatných pozic,“ řekl Woods.