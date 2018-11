Sáblíkovu čeká ostrý start. Nevím, co od sebe čekat, hlásí z Japonska

V létě měla nejdelší volno své profesionální kariéry.



Až do prvního července v tréninku víceméně jen improvizovala.

Než pak poprvé stoupla na led, pomyslela na všechny minulé sezony plné bolesti. „Hlavně ať to nepřijde znovu,“ přála si.

Nepřišlo.

Na oválu v německém Inzellu mohla Martina Sáblíková absolvovat všechny tréninkové dávky, které měli s trenérem Petrem Novákem v plánu.

Pouze úpon u kolena občas pobolíval.

I přesto Sáblíková zajela úvodní trojku za 4:03,76, porazila letitou rivalku Ireen Wüstovou a prohlásila: „Asi to se mnou tak špatné není.“



Proto do japonského Obihira už na konci října odcestovala s dobrou náladou.

„Nejdůležitější zprávou je pro mě v tuhle chvíli, že se cítím zdravotně v pořádku. Trápení se zády je pryč, záda opravdu drží, za což jsem šťastná, protože bolest v minulé sezoně byla místy nesnesitelná,“ hlásí z Asie.

Ne, zdraví Sáblíkové ani na startu této sezony není stoprocentní, ale v porovnání s minulými ročníky je vidět znatelný posun.

„Občas mě trochu zlobí koleno, ale na ledě žádnou bolest necítím, takže by mě ani tohle nemělo limitovat a já se snad budu moct soustředit jen na moje výkony,“ doufá.

Už tradičně Světový pohár startuje v Asii, tentokrát v japonském Obihiru. A i tady se jedenatřicetiletá Sáblíková pere s časovým posunem.

„Vyrovnávám se s ním. I když jsme tradičně vyrazili s předstihem, je to u mě jako na houpačce: jeden den všechno v pohodě, další den moc nespím, ale to je prostě posun. Uvidíme o víkendu, snad mě to neovlivní,“ říká.

Světový pohár na dlouhých tratích ovládla jedenáctkrát v kariéře. Až loni hlavně kvůli zdravotním trablům skončila čtvrtá.

S jakými cíli Sáblíková vstupuje do poolympijské zimy?

„Vůbec nevím, co od sebe můžu očekávat. Zatím mi přijde, že je každý den jiný led, což je trochu zvláštní. Možná je to mnou a tím, jak moje tělo prožívá ten časový posun,“ vysvětluje. „Nedávám si žádné cíle, sama jsem zvědavá, jak se tahle sezona bude vyvíjet, ale věřím, a moc bych chtěla, aby všechno bylo v pořádku.“

Spolu se Sáblíkovou se v Japonsku představí také Nikola Zdráhalová (vpravo).

Sáblíková by měla startovat na tratích 1 500 a 3 000 metrů. Až podle aktuální situace se rozhodne, jestli pojede i nedělní kilometr.



Ten ale startuje pouze hodinu před oblíbenou trojkou.

„Ať už má člověk top formu, nebo zrovna není v ideálním rozpoložení, stejně chce předvést ten nejlepší výkon a udělat co nejlepší výsledek. Moje forma se opravdu ukáže až o víkendu,“ popisuje.

Spolu se Sáblíkovou bude o body ve Světovém poháru bojovat také neustále se zlepšující Nikola Zdráhalová, která postupně vychází ze stínu své slavnější kolegyně.

Co obě rychlobruslařky předvedou v Obihiru?