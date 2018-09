Musíš se naučit i odpočívat. Sáblíková prozatím závodní kolo odložila

Uplynulou zimu prožila v bolestech. Částečný výsuv ploténky zasahoval do nervů a vystřeloval bolest do nohou. Zablokovala si i křížokyčelní kloub. Později si způsobila natrhnutý úpon v koleni.

Už účast na hrách v Koreji byla jejím velkým vítězstvím. Stříbrná medaile z pětky pak dalším. Sezonu ukončila předčasně. A řekla: „Mám za sebou nejtěžší období kariéry.“

Cítila se vyčerpaná jak fyzicky, tak psychicky. „Není to jen o zraněních,“ připomněla v březnu. „Také to, co zažila má hlava, nebylo příjemné. Těším se, že se teď vymotám z toho sportovního blázince a nebudu na sport vůbec myslet.“

Volno jako v 15 letech

Po té dlouhé bolavé zimní zkušenosti najednou mnohem zodpovědněji uvažovala, co míní podniknout dál.

Ujasnila si: Ano, chci vydržet do zimních her v Pekingu 2022. A ano, vím, že to nepůjde v celoročním zatížení, na které jsem byla zvyklá.

A tak si Martina Sáblíková, jedenatřicetiletá žena, která nikdy neuměla odpočívat, naordinovala pro ni naprosto nezvyklou léčbu.

„Celý měsíc jsem vydržela nedělat nic. Zůstala jsem doma, chodila si sednout s rodinou, s kamarády. Měla jsem klid na přemýšlení a vymanila se z toho věčného režimu: Už je devět, je trénink, tak vstaň, jdi trénovat, musíš, musíš.“

Dávno neměla takový měsíc volnosti. „Naposledy snad v patnácti. Teď mě doslova nabil.“

Teprve pak se opět začala připravovat. Zvolna. Při týmovém pobytu u moře v Řecku nejprve jednofázově. „Dopoledne jsem jezdila na kole, zato odpoledne šlo o klasickou dovolenou s opalováním.“

Až v létě se vracela k někdejším dávkám. „Už zase najedu i 150 kiláků na kole za den,“ hlásí nyní.

Střídá kolo horské s klasickým silničním. „Jen se snažíme nezatěžovat příliš záda a koleno. Přece jen, když jsem jezdila těžký převod na časovkářském speciálu, bylo to něco jiného.“

Proto učinila rovněž další zásadní rozhodnutí. Vynechala celou závodní cyklistickou sezonu.

Letní hry v Tokiu? Uvidíme

Pravda, trenér Petr Novák občas nadhodil: „Trať časovky na mistrovství světa v cyklistice je letos v Innsbrucku kopcovitá. Seděla by ti.“

Trochu ji zviklal. Cestou na soustředění do Collalba, aniž by o tom Novák věděl, se zastavila v Innsbrucku a trať si prohlédla. „Moc hezká časovka,“ uznala. Ale co by návrat k časovce provedl s jejím kolenem? Po návratu kouči oznámila: „Hele, Petře, letos ne. Uvidíme, jak to bude vypadat dál, ale letos na kole závodit nebudu.“

Neznamená to, že definitivně zavrhla myšlenku pokusit se kvalifikovat na letní hry v Tokiu 2020. „Ale rozhodnu se až podle toho, jak se budu cítit po nadcházející rychlobruslařské sezoně.“

Do ní už nevstoupí její bývalá sparringpartnerka Karolína Erbanová. Bronzová sprinterka z olympiády odůvodnila ukončení kariéry přetrvávajícími neshodami s reprezentačním koučem Novákem.

„Tvrzení Káji mě hodně překvapilo a zamrzelo,“ napsala Sáblíková k této kauze. „Co vím, tak spolu s Petrem v posledních měsících vůbec nekomunikovali, takže těžko mohlo docházet k nějakým konfliktům. Možná to bylo v emocích, ale některé věci, které Kája ve svém prohlášení tvrdí, nejsou podle mě úplně fér. Přeju jí, aby se měla dobře, ať už se bude věnovat čemukoliv.“

Martina Sáblíková na MS v rychlobruslařském víceboji v Amsterdamu.

Více se už Sáblíková k celé záležitosti odmítá vyjadřovat. Pozvolna se blíží čas, kdy sama opět vymění kolo za brusle. Záda nebolí. V zimě natržený úpon se občas ozve jen při delším soustředění.

Přesto před startem ledové sezony 2018-2019 uslyšíte od trojnásobné olympijské vítězky i slova dosud nepředstavitelná: „Budu na závody pořád stejně nabuzená. Ale i když se mi tahle sezona nepovede, tolik mi to vadit nebude. Hlavně chci vyladit své tělo na rok 2022 a na další zimní olympiádu.“

V 31 letech mění svůj pohled na ledové ovály i své priority.

„Uvědomuju si, že jsou i důležitější věci než jezdit závod za závodem,“ říká. „A nechci si už znovu projít tím, čím v minulé sezoně.“