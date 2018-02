Hingisová před Fed Cupem v Praze: Pokusíme se o malý zázrak

„V Praze jsem poprvé od chvíle, co jsem tu byla na exhibici (s Janou Novotnou) na Spartě. To už jsou asi čtyři roky. Vždy sem ráda přijedu, mám tu samozřejmě hodně vzpomínek,“ řekla novinářům Hingisová.

„I když já jsem vlastně spíš Moravačka, v Praze jsem tolik nebyla. Ještě dříve jsme tu jezdili na Fed Cup nebo Davis Cup, od té doby jsem tu byla jen párkrát. Hrála jsem extraligu za Prostějov, tak to bylo vždy proti Praze,“ dodala s úsměvem rodačka z Košic, která má matku Češku a otce slovensko-maďarského původu.

Proti českému fedcupovému týmu se dosud dvakrát představila jako hráčka. V roce 1998 pomohla k výhře 4:1 v Brně a předloni v Lucernu naopak v rozhodující čtyřhře spolu s Viktorijí Golubicovou podlehly páru Karolína Plíšková, Lucie Hradecká.

V závěru minulého roku již potřetí ukončila kariéru a v Praze se tak nyní představí v nové roli - poprvé jako trenérka švýcarského týmu. Že si atmosféru O2 areny už jako aktivní hráčka neužije, ji nemrzí. „To rozhodnutí, které jsem udělala, nebylo ze dne na den. I deblové partnerce jsem na začátku sezony říkala, že to bude můj poslední rok. Už dvakrát jsem tenis nehrála, takže to pro mě není nic nového,“ podotkla.

„Když je člověk jednou hráčem, vždy ho to nějak táhne na kurt. Je to trošku jiné být u toho, nebo v tom. Ale být na tour, to cestování, to už mi nechybí. Jsem ráda, že teď mohu být v pozici jako kouč. I tým chtěl, abych zůstala. V prosinci, kdy máme vždy společnou večeři, mi holky říkaly, že by byly rády, kdybych zůstala u fedcupového týmu,“ uvedla.

Trénování pro ni není novinkou. „Koučovala jsem Sabine Lisickou, Anastasii Pavljučenkovovou, měla jsem i pár juniorek, takže trošku nějaké zkušenosti mám. Samozřejmě tým je něco úplně jiného, ale dobře znám kvality našeho týmu a doufám, že trochu pomůžu,“ řekla Hingisová.

České hráčky dobře zná a pokusí se na ně něco vymyslet. „Co, to si nechám na víkend. Až se bude přesně vědět, kdo proti komu bude hrát, co má každá hráčka ráda a nerada. Češky jsou samozřejmě favoritky, vyhrály pět z posledních sedmi ročníků. Ale ve Fed Cupu člověk nikdy neví. Doufám, že vytáhneme maximum možností a pokusíme se o malý zázrak.“

Na procházku po Praze zatím neměla čas. „Tím, že mám novou funkci, tak jsem se ještě moc daleko nedostala. Celý den jsem na kurtu nebo na hotelu,“ doplnila.