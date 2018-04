Motokrosař Michek bojuje o pátý titul v řadě. Rutinu odmítá

Jeden, dva, tři, čtyři. Tolik titulů mistra republiky v motokrosu v nejsilnější kubatuře má Martin Michek v řadě. A letos má cíl jasný. Chce přidat pátý pohár pro vítěze.

Konkurence se pro 30letého jezdce znovu zvýšila. V úvodním závodě v Kaplici, který vyhrál, mu na záda šlapal další z Jihočechů, 22letý Václav Kovář z Protivína. „Ale je tu řada dalších jezdců, kteří do celkového pořadí mohou promluvit,“ upozorňuje Martin Michek.

Ale vy jste začal sezonu stejně, jako jste tu minulou končil – vítězstvím. Není to už pro vás trochu rutina?

Rutina to rozhodně není, protože každé vítězství je svým způsobem unikátní. A je to pocit k nezaplacení, když člověk stojí na bedně, a ještě k tomu vyhrává. Navíc v cizině hrají českou hymnu. Žene mě to dopředu, mám rád tyhle pocity a snažím se pro to udělat maximum. Za dobře odvedenou práci pak člověk zažívá takovéhle pocity.

Čím bylo unikátní tohle vítězství na úvod sezony?

Zase je to nový rok, všichni přes zimu hodně trénovali, hodně dřeli. Navíc jsem byl v jihočeské Kaplici, kde bylo hodně fanoušků. Po zimě do toho závodu člověk vstupoval s tím, že neví, kdo jak na tom bude. A mě potěšilo, že jsem na tom dobře.

To jste ukázal, to je pravda. Býváte ještě na startech sezon nervózní? Čekáte, co soupeři ukážou?

Každý sportovec, který vrcholově dělá nějaké odvětví, vždy bývá v očekávání, jak to bude, jak se sezona rozjede. Před startem není člověk, který by nebyl alespoň trochu nervózní. I u mě tam nervozita je.

V jakém rozpoložení jste vůbec vstupoval do téhle sezony?

Dá se říct, že několik let patřím v Čechách mezi nejlepší. A v mém případě by mě asi neuspokojilo dávat si cíle být druhý nebo třetí. Takže i letos očekávám nejlepší možný výsledek. Vím, že se to časem a věkem bude měnit, ale teď budu chtít, abych podal co nejlepší výkon, a odměnou bude vítězství. Přes zimu jsem pro to udělal maximum. Trénoval jsem i ve Španělsku. V mých očích jsem se snažil, jak jen to šlo.

Letos vám dýchal v úvodním kole na záda Václav Kovář, taky Jihočech...

Vašek byl už loni v úvodním mistráku v Lokti celkově druhý. Určitě se zlepšuje. Je to mladý pilot. Pochopitelně si myslím, že se bude zlepšovat i nadále a šlapat mi na paty. To určitě ano. Ovšem já si myslím, že každá trať bude mít těžkého soupeře. Je nás tam osm nebo deset kluků, kteří jsou opravdu dobří, a každému to sedne na nějaké trati víc.

Tenhle týden jsem si přečetl, že Václav Kovář chce získat mistrovský titul. Co vy na to?

Já ho chci taky. Nehodlám ho nikomu lehce předávat. Ten dotyčný si ho bude muset hodně zasloužit. Ať je to Vašek, nebo kdokoliv jiný. Budou to mít se mnou hodně těžký. Uvidíme, jak se to vyvrbí na jednotlivých závodech. Zlobit mohou i další kluci.

Kdo třeba?

Myslím si, že když budou lehčí tratě, tak rozdíly se trošičku smažou. Ale do boje o titul bude moct promluvit Maďar Bence Szvoboda, Filip Neugebauer, Petr Smitka a mnoho, mnoho dalších. Loni jsem vyhrál šest podniků z osmi, tak budu muset minimálně předvést takovouhle bilanci, aby to všechno dopadlo a bylo to zase na vítězství. Ale uvidíme.

Máte čtyři tituly mistra republiky v řadě. Jak se hledá motivace do další práce?

Já jsem ambiciózní člověk. Snažím se vždycky vyhrávat. Jdu do každého závodu s tím, že chci být první. Dokážu uznat, když někdo jede dobře a když mě někdo právem porazí. A pokud se to stane, tak mě to nakopne ještě víc k tomu, abych nad tím zapřemýšlel a zlepšil se.

Nestává se po těch letech a úspěších motokros rutinou?

Na motokrosu se toho mění hodně. Technika jízdy, tratě... Prostě všechno. Pokaždé vás potká na trati něco nového, co byste mohl zdokonalit. Něco, kde můžete zrychlit.

Byl závod v Kaplici váš první v sezoně?

Ne. Předtím jsem byl ve Španělsku, tam jsem taky něco jel. Příští týden už mi začíná Evropa ve Slovinsku. Už se to rozjíždí do plných obrátek.

Když odmyslíme český titul, s jakými dalšími ambicemi jdete do sezony?

Jak říkáte, český šampionát je pro mě prioritní. Můj tým Buksa Ados KTM racing chce, abychom měli na prvním místě Českou republiku. Potom se zúčastním mistrovství Evropy v kategorii MX Open. To je takový druhý prioritní šampionát, kde bych měl jezdit. Pochopitelně, když do toho budou volné termíny, tak bych chtěl odjet i nějaké zahraniční závody nebo závody mistrovství světa.

Takže za týden už budete mít napilno?

Pak už to jede týden co týden. Hned týden po Slovinsku je Maďarsko, pak je český mistrák v Pacově, pak zase na Evropu, na Ukrajinu. Už to pofrčí.

Cestování bude dost. Bude čas na trénink, nebo všechno podstatné absolvujete v zimě?

Zima je důležitá. Koncem ledna a února najíždíme klíčové hodiny na tréninku. Ale i mezi závody je na to čas. Dvakrát týdně se na trénink dostanu.

Na který závod se letos těšíte nejvíc?

Snažím se těšit na všechny. Chci mít z motokrosu a ze závodů chuť do života. Když se člověk těší na závody, tak se výsledky dostaví samy. Mě motokros naplňuje. Baví mě. Jdu do toho s tím, že se na závody těším. Neúspěch se dá vždycky napravit.

A co technika. Měnil jste něco letos oproti minulým sezonám?

Tým jedu stejný. Motorku KTM 450 mám taky. Pochopitelně jsem obměnil model z roku 2017 na 2018. Jinak všechno zůstává stejné.