Motokrosový rekordman z Chýnova odletěl závodit do Spojených států

Počkal si na startovací praporek. Když s ním startér mávnul, vyrazil. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát.

Jako jediný z devadesáti jezdců, kteří se pod kopec vypravili. Cestou překonával překážky z dřevěných klád i pneumatik. A hlavně vyjel kopec, který má na padesáti metrech délky kolem dvaatřiceti metrů převýšení.

„Nově je navezen cíl, 65 tun zeminy. Je o něco vyšší a ještě strmější. Nejde pořádně ani vylézt pěšky, tak jsem zvědavý, kdo to vyjede až do konce,“ upozorňoval před závodem jeho ředitel Evžen Zadražil.

Martin Michek ho zdolal. S přehledem. To odpoledne se nahoru vydrápalo jen pět jezdců. On jediný ve všech svých jízdách.

„Sám nevím, jaký je na to recept. Prostě se do všeho snažím dávat svůj um, úsilí a snažím se, aby mi to přineslo nějaké ovoce,“ líčil jezdec, který se zapsal do historie populárního závodu. Vůbec jako první během 36 let, co se podnik jezdí, vyhrál třikrát po sobě v hlavní kategorii.

„To byla taky další motivace, abych překonal nějaký milník. A bylo to zároveň i trochu svazující. Chtěl jsem, aby se lidi to odpoledne bavili, a o tom tenhle závod hlavně je,“ vysvětlil Michek.

Strmý vrch v Chýnově je pro Martina Michka skutečně jen pobavením a zpestřením na závěr sezony. Jiné podobné akce moc nejezdí, protože v nabitém kalendáři mají přednost motokrosové závody různých seriálů.

„Ale tady je to hlavně o tom, abychom se pobavili, sešli s partnery i s kamarády. Je to taková doplňková akce,“ dodal Michek, který během dne rozdal i řadu autogramů a zvládl několik interview, ve kterých vysvětloval, jaká jeho letošní sezona vlastně byla.

„Úspěšná. Musím říct, že jsem s ní spokojený,“ netají třicetiletý jezdec z Adamova u Českých Budějovic.

Na jaře si vytkl jako hlavní cíl vítězství v mezinárodním mistrovství České republiky. A to splnil. Navíc přidal už svůj pátý titul v řadě v hlavní kategorii.

„Povedlo se mi to jak v jednotlivcích, tak náš tým Buksa Ados KTM zvítězil i na mistrovství republiky družstev, takže to byly dvě hlavní priority,“ uvedl Martin Michek, který v konečném zúčtování zvítězil před druhým Maďarem Bencem Szvobodou a dalším jihočeským závodníkem Václavem Kovářem z Protivína.

Vyhrál tři ze šesti závodů seriálu a ve zbylých třech byl druhý. „Tohle byl takový základ, který jsem si chtěl splnit. Nad plán se mi pak vedlo i v mistrovství Evropy, které jsem také vyhrál,“ doplnil novopečený šampion evropského kontinentu.

Letěl do Michiganu

A další bonusová věc ho čeká o nadcházejícím víkendu. V úterý ráno odletěl do USA, kde se v Michiganu uskuteční Pohár národů.

„Jedná se vlastně o největší motokrosovou akci roku,“ upřesňuje Martin Michek, který na ní ale nebude žádným zelenáčem, ale ostříleným mazákem. V kariéře už se jí účastní posedmé.

„Přímo na trati v Redbudu jsem nikdy nebyl, ale jinde po Americe jsem v minulosti závodil. A navíc znám program toho závodního víkendu a tuším, co nás čeká,“ řekl. „Letíme z Prahy do Frankfurtu, pak do Chicaga a odsud pak pojedeme obytnými vozy do zhruba sto kilometrů vzdálené cílové stanice. Tam budeme ladit motorky a ve čtvrtek odpoledne už bychom se mohli přesunout do závodního depa,“ popsal den před odletem cestování, které ho čeká.

Česko bude reprezentovat společně s Václavem Kovářem a Martinem Kršem. Každý pojede v jedné ze tří kategorií.

„Pochopitelně by bylo krásné pomýšlet na vítězství a přední příčky. Musíme být ale nohama na zemi. Já doufám, že ze závodů budeme mít hlavně dobrý pocit a ten se sladí s nějakým dobrým výsledkem,“ přeje si Michek.