V Opavě na nás chystají žluté peklo, očekává nymburský Kříž

„Máme zprávy, že už se v Opavě prodalo dva a půl tisíce lístků, takže nás tam asi čeká hodně divoká atmosféra,“ vyhlíží odvetu nymburský křídelník Martin Kříž, ohodnocený jako nejužitečnější hráč prvního finále.

Nymburk si k divokému triumfu pomohl famózní trojkovou formou. Dokonce v tomto ohledu překonal letitý rekord ligy, který až do nynějška činil 20 trefených tříbodových střel za zápas.

Obhájce titulu jich v pondělí nasázel 21, což vlastně utkání rozhodlo.

„Nevěděl jsem, že na nějaký takový rekord útočíme, ale zaslechl jsem hlasatele, když to oznamoval,“ prozradil Martin Kříž, který mohl být autorem oné rekordní trefy, jenže koš minul, takže sláva zůstala až na spoluhráče Dardana Berišu.

„V první půli jsem jednu trojku trefil. Když jsme jich měli dvacet, tak jsem to zvedl znova, ale minul jsem. Nijak to však neřeším,“ líčil Kříž.

Opava se do finále probojovala po dlouhých letech a trochu překvapivě, v pondělí ale ani zdaleka nebyla odevzdaným soupeřem. Hlavně v prvním poločase byla pořádně zakouslá a vedla až o deset bodů.

„Hlavně na začátku to od nás nebyl vydařený výkon,“ hodnotil autor osmnácti bodů Kříž. „To co jsme v první čtvrtině předváděli v obraně, to už by se nemělo opakovat, protože v Opavě to bude úplně jiný zápas. Musíme čekat žluté peklo.“

Nymburk na soka udeřil hned po přestávce, zvýšil agresivitu a bleskově odskočil na rozhodující rozdíl. Výrazněji než v první půli také využil svou letošní hvězdu Kendricka Raye. „V celé sezoně chodí do zápasů z lavičky až ve druhé vlně a vyplácí se nám to,“ řekl Kříž.

Nymburk teď může finálovou sérii rychle zavřít a získat patnáctý titul v řadě. Finále se totiž hraje pouze na dva vítězné zápasy.

„Je to tak druhý rok po sobě, loni to bylo jen na dva zápasy v součtu, letos na dva vítězné. Soupeřům to dává větší šanci než by měli při dlouhé sérii,“ míní Martin Kříž. „Nechci se nějak dotknout Opavy, ale bude to mít hodně těžké, aby nás teď dokázala dvakrát za týden porazit,“ vzkázal. Pokud se to soupeři opravdu nepodaří, získá Kříž svůj šestý titul.