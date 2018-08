Souboj šampionů. Stříbrný Fuksa: Chvalitebný závod. Brendel je král

O bronzu a stříbru Martin Fuksa hodnotí individuální výsledky na MS v Portugalsku Jsem strašně rád. Každý člověk, co nikdy nesportoval, si myslí, že jakmile vyhrávám všechno, tak to tak musí být v každém závodě. Ale teď jsme měli tři měsíce pauzu a já nejsem bůhvíco, abych vyhrával pořád. Jsem fakt vděčnej za to, jak jezdím. A říkám po159., že budu rád, když to takhle bude pokračovat. Samozřejmě doufám, že se budu zlepšovat, společně se svým bratrem.