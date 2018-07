Kanoista Fuksa splnil plán. Na domácím šampionátu získal sedm zlatých

Fuksa si pro poslední zlato dojel v závodu deblkanoí na 200 metrů. „Cíl sedmi zlatých je splněn a to je to nejdůležitější. Jsem teď hodně unavený, protože závodů bylo opravdu hodně, a všechno ze mě spadlo. Ze začátku jsem si myslel, že by to mohlo být jednoduché, ale i když se to nezdá, je to fakt fyzicky dost náročné. Díky Péťovi, že mi pomohl ke čtyřem titulům,“ řekl Martin Fuksa v tiskové zprávě.

Sedm zlatých medailí získal v roce 2010 také kajakář Jan Štěrba, který tehdy zvítězil na singlu a deblkajaku na tratích 1000, 500 a 200 metrů a na kilometru s čtyřkajakem.

Na světovém šampionátu pojede Fuksa individuální závody na kilometru a pětistovce, kterým v sezoně dosud vládl ve Světovém poháru i na mistrovství Evropy. Navíc bude bojovat o úspěch s bratrem Petrem v C2 na 500 metrů.

Vedle Petra Fuksy a Dana Drahokoupila přibyla v Račicích do týmu pro MS kajakářka Sofie Kinclová, která bude v Montemoru startovat na pětistovce. Závodit na dvoustovce bude díky jasnému domácímu prvenství kajakář Filip Šváb.

„Závodníci, kteří měli nominaci již jistou díky předchozím výsledkům, potvrdili na mistrovství republiky svou vysokou výkonnost. Do světového šampionátu mají ještě měsíc času na trénink a doladění detailů. Doufám, že všem vydrží zdraví a bude se jim v přípravě dařit,“ řekl reprezentační trenér Pavel Hottmar.