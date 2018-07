Fuksa vyhlíží před národním šampionátem sedm zlatých. I vedle bratra

„Něco takového vyzkouším poprvé v životě. Pojedu všechny kanoistické disciplíny, co mi program umožňuje. A na rovinu říkám, že ze sedmi závodů chci sedm mistrovských titulů,“ neváhal si Fuksa naprogramovat ojedinělé menu.

Obdivovatel hokejisty Jaromíra Jágra letos prožívá perfektní sezonu. Ovládl všechny závody Světového poháru, v nichž startoval. Vybojoval dva tituly mistra Evropy. A k tomu přepsal evropský i světový rekord. „V červnu jsem si odfrknul. procestoval jsem kus naší země a nabral jsem nové síly,“ svěřil se Fuksa. „Pak jsem zase začal makat, protože mířím výš.“

Výš? To znamená i za sedmi českými tituly. Ve své hlavní kategorii C1 bude světový a evropský šampion v Račicích jen těžko hledat konkurenci. On však chce vystoupat na nejvyšší stupínek také po boku mladšího bratra Petra, s nímž už loni startoval ve Světovém poháru.

V Montemor-o-Velho obsadili páté místo v závodě na 500 metrů. „V Česku už nám to cinklo a oba uděláme všechno pro to, aby se to povedlo i na mezinárodních závodech,“ řekl Martin Fuksa o spolupráci ve společné lodi s bratrem, s nímž by se v budoucnu chtěl prosadit i na té nejvyšší mezinárodní úrovni.

„S Martinem se mi jezdí výborně. Když víte, že lepšího parťáka do lodi nenajdete nikde na světě, je to skvělý pocit a dodává to sebevědomí,“ uvedl ke slibnému sourozeneckému spojení o pět let mladší Petr Fuksa.

Při mistrovství v Račicích ale bude pozornost upřena především na Martina. Jeho pokus o sedm triumfů má být odrazovým manévrem před nejdůležitější akcí sezony, jíž bude srpnové mistrovství světa v Portugalsku.

„Nebude to žádná sranda a já tam chci být naprosto ready,“ podotkl Martin Fuksa.