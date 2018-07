Fuksa si podmanil republiku. Jsem rád, že to mám za sebou, přiznal

A jak řekl, tak i udělal.



Na konci šampionátu si mohl zabalit do kufru sedm zlatých placek!

„Cíl je splněn a to je nejdůležitější, jsem moc rád,“ ulevil si Martin Fuksa po poslední jízdě. „Závodů bylo opravdu hodně a všechno ze mě spadlo. Ze začátku jsem si myslel, že by to mohlo být jednoduché, ale i když se to nezdá, je to fakt fyzicky dost náročné. Jsem rád, že to mám za sebou, jsem dost unavený,“ přiznal Fuksa.

Závodník pražské Dukly vyhrál na singl i deblkanoi na distancích 1000, 500 a 200 metrů a sedmý triumf přidal se čtyřkanoí na pětistovce. U čtyřech zlatých seděl vedle něj v lodi i mladší bratr Petr Fuksa.

Republiku si podmanil Nymburský kanoista si podmanil mistrovství republiky v Račicích a vybojoval unikátních 7 titulů.

„Potrápily nás i povětrnostní podmínky, v tom to bylo náročné. Péťovi musím poděkovat, pomohl mi,“ pochválil Martin Fuksa sourozence, s nímž se chystá startovat i na mistrovství světa v Portugalsku.

Na světovém šampionátu pojede individuální závody na kilometru a pětistovce, kterým v sezoně dosud vládl ve Světovém poháru i na mistrovství Evropy.

A navíc se porve o úspěch v kategorii C2 na 500 metrů, právě společně s bratrem Petrem.

Právě vítězství na téhle distanci považoval Martin Fuksa na mistrovství republiky za nejnáročnější.

„Závod na deblu na pětistovce byl nejtěžší z pohledu psychického. Kdybychom nevyhráli, Peťa na mistrovství světa nepojede,“ vysvětlil Martin Fuksa na webu kanoe.cz.

V portugalském Montemoru vynechá individuální dvoustovku, jen aby mohl závodit po boku s mladším bratrem.

V souboji o účast na světovém šampionátu porazili Filipa Dvořáka s Tomášem Jandou. „Získali jsme zlato i nominaci, což jsme chtěli. Jen mě osobně trochu mrzel pocit z jízdy, protože v tréninku jsme jeli lépe než tady. Věřím, že se nám podaří vypilovat a vychytat nějaké detaily. Ale je fajn, že dokážeme vyhrát, i když výkon není stoprocentní,“ líčil Martin Fuksa.

Drama předvedl divákům v Račicích také na singlové pětistovce, kde bojoval až do posledních metrů s Tomášem Jandou.

„Jel úplně skvěle, ale měl jsem to takhle v plánu, jelikož vedle mě startoval brácha a já jsem ho nechtěl demotivovat tím, že bych mu hodně ujel. Takže jsem šetřil všechno na finiš s tím, že jsem chtěl vyhrát. Podařilo se,“ usmíval se Martin Fuksa. A po právu.