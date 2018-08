Vítězové s odlišnými scénáři. Fuksa pošetřil síly, Dostál se rozloučí

Už tuší, že to bude jeho nejspíš poslední představení na oblíbené pětistovce. Na neolympijské trati od her v Riu 2016 nikdy neprohrál. Nic jiného než pozlacenou derniéru si Josef Dostál nepřipouští.



„Příští rok se budu snažit jezdit na čtyráku a kilometru,“ vysvětluje trojnásobný olympijský medailista.

Na větrem často sužovaném kanále v Montemoru se zatím příliš nezapotil. Po čtvrteční rozjížďce nepotřeboval ani do sprchy, rovnou upaloval odpočívat na hotel. Chystat se na páteční semifinále a případné finále.

„Posledních 150 metrů to bylo pro fanoušky, to jsem se i usmíval do kamer,“ přiznal Dostál reportérovi Radiožurnálu.



To Martin Fuksa - druhý z hlavních medailových nadějí české výpravy - se ve čtvrtek v dějišti naložil do studeného bazénku, rozdal rozhovory a liboval si, že nemusí absolvovat semifinále. Díky rychlým časům postoupil rovnou do závěrečné jízdy. Za obhajobou zlata na 500 metrů vyjede 25letý kanoista v pátek odpoledne, o zlato na olympijském kilometru zabojuje v sobotu.

„Na pětistovce jsem zajel nejrychlejší čas ze všech rozjížděk, což je fajn, ale nijak to nehrotím. Rozjížďky mi vlastně zase tolik neukázaly. Jen jsem chtěl vyhrát,“ řekl Fuksa.

Dlouhé čekání si zkrátí tradičními rituály: snídaní, poslechem oblíbené muziky, rozcvičkou a důkladným rozježděním na kanále.

A poté může znovu odškrtávat překonané položky. Třeba i zlatou barvou.