Mulder překonal Landeteho. Mezi inline bruslaři rozhodly centimetry

Závodníci museli jedenáctkrát objet Hlavní třídu, než se po 33 kilometrech dostali do cíle. Tam byla z žen nejdříve Katharina Rumpusová z Německa, která obhájila loňské prvenství časem 1:02:52,57 hodiny.

„Byl to těžký závod od samého začátku,“ řekl Marthijn Mulder. „Od třetího kola jsem se nemohl pořádně utrhnout. Menší náskok jsem sice získal, jenže nakonec to byl opravdu dlouhý sprint.“

Nejlepší z českých bruslařů byl osmý Richard Kudělásek z brněnské Bruslárny.cz. Porazil všechny české reprezentanty. „Jelo se mi dobře, měl jsem svůj den,“ usmál se Kudělásek. „Za celou dobu jsem nepocítil žádnou krizi, žádnou větší únavu.“

Co chybělo k tomu, aby se probojoval ještě výše? „Možná větší míra odvahy,“ uvedl. „Když člověk jede v balíku, mezi těmi nejlepšími, kde předtím nebyl, tak trochu cítí respekt. Ale musí si věřit a zkusit to mezi ty kluky poslat. Také to jsou jenom lidi.“

Jízda s nejlepšími světovými bruslaři je podle Kuděláska dynamičtější. „Jede se mnohem rychleji,“ dodal. „Byl to velmi hezký závod,“ pochvalovala si Katharina Rumpusová. „Jela jsem tady v Ostravě potřetí a potřetí vyhrála, takže paráda.“

Nejlepší z Češek Kateřina Novotná byla šestá. „Bylo by pěkné být do pátého místa, ale bohužel to nevyšlo,“ řekla Novotná. „Zajezdila jsem si skvěle, ale nemám natrénováno, takže ve finiši jsem nestačila.“

Šéf pořadatelů Martin Plecitý uvedl, že po letech to byl jeden z nejzajímavějších závodů v Ostravě. „Jak v pánské, tak dámské kategorii jsme viděli finiš až na cílovou čáru, což tady jindy moc nebylo,“ uvedl. „Byl to velmi dramatický závod. Někteří ujeli, pak se skupiny sjížděly, promíchávaly, každé kolo to bylo jinak a finiš byl úžasný. Do něj chlapi jeli možná více než padesátikilometrovou rychlostí.“

Jenže čeští bruslaři ani bruslařky se mezi nejlepší pětici nedostali. „Máme je do desítky, s čímž musíme být spokojeni,“ odpověděl Plecitý. „Katka Novotná byla šestá, což je dobrý výsledek. Byli tady závodníci z dvaceti zemí, takže být v desítce není žádná ostuda.“