Veselý vzdal turnaj v Maroku po pěti gamech, všechny prohrál

antuka, dotace 561 345 eur

Dvouhra - 1. kolo:

Edmund (2-Brit.) - Veselý (ČR) 5:0 skreč

M. Zverev (8-Něm.) - Lorenzi (It.) 6:3, 6:4

Sousa (Portug.) - Martínez (Šp.) 7:5, 7:5

Ramos (1-Šp.) - Ahúda (Mar.) 6:1, 6:2

Bašič (Bosna) - Haase (5-Niz.) 4:6, 6:4, 7:5

Arnaboldi (It.) - Dolgopolov (7-Ukr.) 6:2, 6:3

Carballés (Šp.) - Marterer (Něm.) 6:3, 6:1

Vatutin (Rus.) - Struff (Něm.) 3:6, 6:3, 6:2

Andújar (Šp.) - Ivaška (Běl.) 6:3, 7:5

Basilašvili (Gruz.) - Berrettini (It.) 7:6 (7:2), 6:4

García-López (Šp.) - Hemery (Fr.) 6:2, 6:2