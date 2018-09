S novým koučem to bude ono, věří česká hvězdička Vondroušová

Dílčí tenisové plány splněny, teď je čas vracet dluhy tělu. Na US Open letos teprve 19letá Markéta Vondroušová způsobila poprask, probila se do osmifinále. Jenže taky tažení odnesla opětovně poraněným tříslem. „Pořád mě to trápí. Hraju s bolestmi. Musíme se domluvit, co dál,“ uvedla v Číně jedna z nejtalentovanějších mladých Češek.

Byla to příjemná zpráva: cestou na večeři se Markéta Vondroušová dozvěděla, že na akci kategorie Premier 5 ve Wu-chanu ještě nekončí. Ve 2. a závěrečném kole kvalifikace sice podlehla krajance Kateřině Siniakové, ale pak právě na ni připadla pozice „lucky loser“ neboli šťastné poražené.

To po další porážce už byla pořádně nešťastná. „Jsem zklamaná. Odehrála jsem super zápas, proti hráčce světové desítky,“ říkala Vondroušová. Její řež s Julií Görgesovou trvala téměř dvě a tři čtvrtě hodiny, padla až v tiebreaku třetí sady.

Zase ukazovala, kolik umu dříme v její levé ruce. Jen potřebuje dvě věci.

„Jsou to pro mě velké zkušenosti,“ hodnotila duel na centrkurtu pro 15 tisíc diváků. Soupeřka jich měla více, když v rozhodujícím setu za stavu 5:5 odvrátila sedm brejkbolů: „Nemám si ale co vyčítat. Všechno mi zabila, neměla jsem moc šancí to zahrát jinak. Závěr si uhrála.“

Další věc je pak ještě podstatnější: sportovní zdraví. Na svůj věk má totiž Vondroušová až příliš dlouhý chorobopis.

„Kvůli problémům s tříslem jsem doma nijak zvlášť netrénovala. Musela jsem zrušit i turnaj v Soulu,“ líčí. Tříslo má poškozené od antukového turnaje ve Stuttgartu, zranění si obnovila na US Open, zvlášť v posledním mači proti Curenkové. „Asi už si musím dát větší klid.“

Markéta Vondroušová na letošním US Open, kde prošla až do osmifinále.

Otázkou je, kdy takový klid začne. V Číně už ji doprovází nový kouč Jan Hernych, bývalý 59. hráč světa. „Taky už si normálně platím kondičního,“ pomohl Vondroušové výdělek z New Yorku. „Mám dobrý tým. Jen se teď musíme domluvit, co dál. Jestli jet, nebo nejet na příští turnaj do Pekingu. Noha bude asi docela dodělaná.“

Vondroušová nedávno popisovala, že pro ni není právě lehké najít kouče značky ideál. Že vzhledem ke svým ambicím a možnostem láká i oportunisty. Případně takové, co si říkají o příliš velkou gáži. S předchozím trenérem spolupráci ukončila po třech měsících.

„Hlavně se mu musí věřit. Neříkat si: Má tohle cenu si platit? Ale tohle bude to pravé,“ věří začínající spolupráci. I proto, že Hernych trénoval s Jiřím Hřebcem: legendou, která cepuje právě talentovanou slečnu Markétu, jen už netouží cestovat po světě. „Známe se docela dlouho ze Štvanice. Sám hrál tenis. Ví, jak to chodí. Pomůže mi.“

Pokud nové možnosti budou znamenat také novou odolnost, má výhledově rozhodně schopnosti převyšující stávající 69. místo žebříčku.

„Pro mě bylo hlavně důležité to, abych si zajistila účast v hlavní soutěži v Melbourne,“ vyhlíží první grandslam roku 2019. „To se mi New Yorkem povedlo. Kdybych se do té doby ještě posunula o pár míst, jen dobře. Ale zdraví je na prvním místě. I pořádný odpočinek je třeba.“