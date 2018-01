Loni ukázala: Pozor na mě! A teď už mě nikdo nepodcení, ví Vondroušová

Melbourne (Od našeho zpravodaje) - Rok stačil na to, aby tenisové soupeřky prozřely. Aby začaly projevovat respekt. „Je hezké, že o mně holky vědí. Určitě na mě koukají jinak,“ říká Markéta Vondroušová, v osmnácti letech nejmladší Češka v hlavní soutěži Australian Open. „Ale taky mě předtím všechny dost podceňovaly. To teď je to už jiné. A těžší.“