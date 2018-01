Zranění jsem obrečela, přiznala mostecká Jeřábková. Přišla o nabídky

„Člověk má nějaké plány, ale ne nějaké tvrdé, přes které nejede vlak. Byla možnost odejít do zahraničí, po šampionátu se nabídky objevily. Teď se bude všechno odvíjet od kolena,“ lituje spojka.

Zranila se na palubovce švédského Höörsu v zápase Poháru EHF. Nastřílela 14 gólů, ale v závěru odstoupila. „Koleno se mi podlomilo, když jsem šla do střely a protihráčka do mě žďuchla,“ líčí.

Už podstoupila vyšetření na magnetické rezonanci a čekají ji další. „Vypadá to na přední křížový vaz. Špatné,“ štve ji.

Nohu má v ortéze. „Zatím to řešíme spíš klidem, později se uvidí, co dál. Ale asi mě nečeká rychlý návrat.“

Kouč Peter Dávid tvrdí: „Polemizuje se, jestli operace ano, nebo ne, jestli to sval utáhne. Musíme počkat tři týdny, než otok zmizí.“

Jeřábkovou, nejlepší českou střelkyni na šampionátu, zranění zasáhlo, ale už se s ním srovnala. „Já jsem si už vybrečela všechno během minulého pondělí. Teď už se z toho nesmím skládat a být v depresích, to mi za to nestojí.“

Byla na dosavadním střeleckém vrcholu. „Třeba to napovídá o tom, že přijde ještě něco většího. Je mi teprve 21 let, pořád všechno přede mnou,“ neskuhrá. „Ale teď vím, že člověk si nemůže nic plánovat, protože neví, co přijde.“