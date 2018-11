Jeřábková a její zahraniční štace: Maďarština je úplně tragický jazyk

„Naším prvotním cílem musí být postup ze skupiny, potom se uvidí,“ říkala před odjezdem na turnaj hráčka maďarského Érdu, kam přestoupila v létě. Nejen o Euru, ale i o tom, jak se jí daří při prvním zahraničním angažmá v městečku pár kilometrů od Budapešti, vyprávěla v rozhovoru pro MF DNES.

ME házenkářek Příloha k šampionátu ve Francii

Poprvé jedete na šampionát jako legionářka, v jakém rozpoložení?

Je to pro mě velká změna, už jenom to, že teď žiju v zahraničí. Na sraz, zpátky mezi české hráčky a českou náladu, jsem se těšila o to víc.

Jak se vám v Maďarsku líbí?

Myslím, že teď už můžu říct, že jsem si zvykla. Ale bylo to těžké období, odloučení od rodiny, návrat po zranění... Od července až do října jsem si zvykala úplně na všechno. Na nové místo, nový tým. Navíc je překážkou jazyk, v němž ještě teď nikomu nerozumím.

Maďarština je oříšek, že?

Musím říct, že to je úplně tragický jazyk! Nějaké to slovíčko pochytím, ale netroufla bych si pouštět se do žádného rozhovoru. Naštěstí většina spoluhráček mluví anglicky, takže si tak pomáhám.

A jak se vám daří po sportovní stránce?

V lize jsme třetí, ale bohužel jsme vypadly s norským Storhamarem z EHF Cupu, což je pro mě osobně i pro klub velké zklamání. O to víc se teď soustředíme na ligu a maďarský pohár, v němž budeme v lednu hrát o postup do Final4.

Jaké má klub ambice? Při přestupu do Maďarska jste mluvila o šanci na Ligu mistrů...

Něco jsem zaslechla, že z Maďarska tam půjdou v příští sezoně tři kluby, i když na to nelze spoléhat. Právě ta třetí příčka je naším cílem, abychom měly jistý zase alespoň Pohár EHF. Lize vévodí Györ a Ferencváros, za těmihle dvěma týmy ještě zaostáváme.

Dominika Zachová - další plzeňská stopa na ME Stejně jako Jeřábková kdysi zamířila do mistrovského Mostu z HC Plzeň. Také její otec hrával fotbal. To je Dominika Zachová, další Plzeňanka v reprezentačním výběru trenéra Jana Bašného. Pravé křídlo, které odborníci vybrali mezi největší evropské talenty na tomto postu. Navíc je už ve 22 letech kapitánkou Baníku Most, nejlepšího českého klubu. „Když nám Petra Maňáková oznámila, že je těhotná, bylo potřeba vybrat někoho jiného a holky zvolily mě,“ okomentovala to suše Dominika Zachová, která si loni na mistrovství světa odbyla premiéru na vrcholné akci. „Bude to boj, ale tenhle tým ukázal, že umí zázraky,“ vzkázala před cestou do francouzského Brestu, kde český tým odehraje základní skupinu.

Říká se, že maďarská nejvyšší soutěž patří v Evropě k těm nejlepším. Je to tak?

Ono se to mezi lidmi, zvlášť tady v Česku, moc neví, ale určitě to tak je. V Maďarsku působí spousta skvělých zahraničních hráček. Z Češek jsem tam jen já a Jana Knedlíková. Liga je fakt kvalitní, i proto jsem ráda, že tam můžu hrát.

A už také došlo na váš vzájemný souboj, který Györ vyhrál.

Ten rozdíl je obrovský. V první půli jsme se ještě držely, ale pak se projevila jejich kvalita. Máme určitě co zlepšovat.

Jaká je vaše pozice v Maďarsku?

Je to náročné, cítím se dost sama, přítel zůstal v Česku. Ale co dva týdny se vidíme, já se dostala domů asi jen třikrát, jinak jezdí on za mnou. I naši tam už několikrát byli, jinak bych to asi ani nezvládla. Samotu těžko snáším.

Teď jste zpátky v národním týmu, kde jste v závěru kvalifikace kvůli zranění chyběla. Změnilo se něco?

Já jsem sice nebyla v nominaci na poslední dva srazy, ale stejně jsem se kolem týmu pořád motala. Nic moc se nezměnilo, jen je tady o pár mladších a šikovných hráček navíc. Myslím, že v tomhle jdeme stále kupředu. Moje role, myslím, zůstane stejná.

Na Euru vám budou chybět zraněná Hrbková a těhotná Maňáková. Vypořádáte se s tím?

Každá z nás má v týmu svoji roli, takže chybět budou. Byly tady dlouho, jsou to důležité hráčky. Oslabení to je. Doufám ale, že ostatní holky je nahradí a nebude to problém.

Loni jste na mistrovství světa překvapily osmým místem. Dají si teď soupeřky větší pozor?

To ukáže hned první zápas s Rumunkami, které jsme loni vyřadily. Myslím, že tentokrát to bude jiné, už nás nepodcení. Bude to náročnější, ale rozhodně ne nehratelné.

On to může být i klíčový zápas vzhledem k postupu, protože pak máte ve skupině Norky a Němky.

Norky jsou výkonnostně jinde, to je jasný favorit skupiny. Ale s Německem a Rumunskem se pokusíme porvat o postup.

Nemůžu se na závěr nezeptat na operované koleno. Drží?

Jo, jsem stoprocentně připravená.